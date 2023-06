Największa w Polsce niezależna sieć stacji paliw mocno wchodzi w elektromobilność

Anwim wybrał Elocity na technologicznego partnera w programie rozwoju własnej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Do końca roku na stacjach Moya pojawić się ma tysiąc pierwszych ładowarek. Do 2030 r. będzie ich 4 tysiące.

Zgodnie z ogłoszoną przez Anwim strategią rozwoju do 2030 roku, na stacjach Moya ma pojawić się 4 tysiące własnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Firma planuje też rozszerzać sieć akceptacji poprzez współpracę z innymi operatorami w ramach roamingu.

Partnerem Anwimu w realizacji tych planów będzie spółka Elocity, która dostarczy technologię do zarządzania infrastrukturą sieci.

Największa niezależna sieć stacji paliw stawia na transformację energetyczną

Anwim, największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, zarządzający siecią pod marką Moya, przedstawił pod koniec maja strategię rozwoju do 2030 r. Na dalszy rozwój swojej sieci stacji, a także zielone inwestycje, w tym budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, firma chce przeznaczyć 1,5 mld zł.

Tysiąc ładowarek na stacjach Moya w tym roku, 4 tysiące do 2030 r.

W ramach tych planów Anwim planuje do końca 2030 r. zainstalować na stacjach Moya ponad 4 tys. własnych punktów ładowania. Firma planuje też rozszerzać sieć akceptacji poprzez współpracę z innymi operatorami w ramach roamingu. Klienci Moya już pod koniec 2023 roku mają zyskać dostęp do około 1 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju.

Spółka wybrała technologicznego partnera, firmę Elocity, która zapewni oprogramowanie umożliwiające zarządzanie całą siecią.

- Zielona strategia będzie osią rozwoju naszej grupy w najbliższych latach i do współpracy przy jej realizacji zapraszamy najlepszych na rynku partnerów. Integracja narzędzi zarządzania flotą oraz dostęp do nowych stacji ładowania stanowią ważne kroki w naszym dążeniu do rozwoju oraz promowania elektryfikacji i zrównoważonej mobilności – mówi Andrzej Kisała, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży flotowej w Anwimie.

- Wierzymy, że to połączenie sił umożliwi nam jeszcze lepszą obsługę naszych klientów, oferując im rozwiązania dostosowane do rosnących potrzeb w dziedzinie elektromobilności. Jesteśmy gotowi być jednym z liderów tej transformacji i zapewnić użytkownikom naszych usług pełen zakres funkcjonalności – dodaje Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwimu.

Wszystkie punkty ładowania będą dostępne dla użytkowników aplikacji Moya firma, Super Moya oraz w aplikacji Elocity. Umożliwi to kierowcom ładowanie auta za pośrednictwem jednego narzędzia, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji.

– Jako partner technologiczny dostarczamy rozwiązanie, które umożliwia rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań flotowych Moya, w tym aplikacji mobilnych dla kierowców, o narzędzia dla użytkowników samochodów elektrycznych. Co to oznacza dla użytkownika końcowego? Że dzięki naszej integracji kierowcy i klienci Moya będą mieć dostęp do kompletu funkcjonalności z zakresu elektromobilności w ramach obecnie posiadanych narzędzi tj. aplikacji Moya firma i Super Moya – wyjaśnia Michał Baranowski, CEO Elocity.