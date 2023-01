Największy klient może zrezygnować z rosyjskiej ropy

Indie, pod pewnymi warunkami, mogą ograniczyć zakupy ropy w Rosji – napisał dziennik Telegraph India, powołując się na anonimowych przedstawicieli krajowego Ministerstwa Ropy i Przemysłu.

Źródła gazety podają, że do ograniczenia zakupów doszłoby w sytuacji gdyby Rosja nie chciała sprzedawać surowca z obecnym wysokim dyskontem. Cena za rosyjską ropę jaka obecnie płacą Indie to około 53-56 dol.

Rosja pozostaje największym indyjskim eksporterem ropy już trzeci miesiąc z rzędu, dostarczając w grudniu 1,17 miliona baryłek ropy dziennie, wynika z danych firmy analitycznej Vortex. Indie są trzecim co do wielkości importerem ropy na świecie, importując prawie 80 proc. swojego zapotrzebowania na ropę naftową. Dla Rosji Indie to obecnie kluczowy rynek zbytu.

Indyjskie zapowiedzi o możliwym zmniejszeniu zakupów rosyjskiej ropy związane są z planami Moskwy podwyższenia ceny za swój surowiec. Kreml chciałby zarabiać na eksporcie surowca więcej.

Na razie to trudne. 5 grudnia weszły w życie zachodnie sankcje naftowe to skutek napaści Rosji na Ukrainę. Unia Europejska przestała przyjmować rosyjską ropę transportowaną drogą morską, a kraje G7, Australia i UE nałożyły limit cenowy na transport morski na poziomie 60 dolarów za baryłkę – ropa droższa w transporcie i ubezpieczenie jest zabronione.