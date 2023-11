Największy koncern naftowy świata boleśnie odczuł skutki własnej gry

Zysk giganta naftowego Saudi Aramco spadł o 23 proc. w trzecim kwartale tego roku. Powodem są niższe ceny ropy i wprowadzane przez Arabię Saudyjską ograniczenia w produkcji.

Zysk netto Saudi Aramco w III kwartale tego roku, zakończonym 30 września, wyniósł 32,6 miliarda dolarów. To o 23 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy saudyjski państwowy koncern naftowy wypracował 42,4 miliarda dolarów. Zmalały też znacząco przychody koncernu w trzecim kwartale o 23 proc. do 32,6 miliarda dolarów w skali roku.

Niskie ceny ropy i cięcia wydobycia odbiły się na biznesie Saudi Aramco

Spółka przypisuje ten spadek „wpływowi niższych cen ropy naftowej i niższych wolumenów sprzedaży” w tym okresie.

Mimo to Aramco podtrzymuje decyzję wypłaty dywidendy w wysokości 29,4 miliarda dolarów inwestorom, w tym rządowi Arabii Saudyjskiej, który jest największym udziałowcem koncernu. Z tej kwoty 19,5 miliarda dolarów stanowi podstawową wypłatę dywidendy, która ma trafić do akcjonariuszy jeszcze w czwartym kwartale, a dalsze 9,9 miliarda dolarów stanowi dywidendę uzależnioną od wyników.

- Nasze dobre wyniki finansowe wzmacniają zdolność Aramco do generowania stałej wartości dla naszych akcjonariuszy. W dalszym ciągu identyfikujemy nowe możliwości rozwoju naszej działalności i zaspokajania potrzeb klientów - powiedział cytowany w komunikacie Amin H. Nasser, prezes i dyrektor generalny Saudi Aramco.

Branża naftowa na całym świecie miała trudny trzeci kwartał. Saudi Aramco zaszkodziły dodatkowo limity wydobycia

Trzeci kwartał był trudny dla całej branży. Inni giganci, tacy jak Chevron czy ExxonMobil, również odnotowali gwałtowny spadek zysków w związku niskimi cenami węglowodorów.

Niższe zyski miał w trzecim kwartale również polski Orlen. Zarobił niemal 3,46 miliarda złotych. To o ponad miliard mniej niż kwartał wcześniej oraz aż o 73 proc. mniej niż w III kwartale rok wcześniej, gdy płocki koncern zaraportował rekordowo wysokie wyniki.

W przypadku jednak Saudi Aramco nie tylko niższe ceny węglowodorów obniżyły wynik giganta. Wpływ na to miały także decyzje, dotyczące utrzymania limitów wydobycia. Arabia Saudyjska, która jest de facto liderem OPEC, czyli organizacji zrzeszającej największych producentów ropy naftowej, oświadczyła w niedzielę, że będzie kontynuować dobrowolne ograniczenie wydobycia ropy o 1 milion baryłek dziennie (bpd) do końca roku.

Przychody Aramco spadły w tym kwartale do 113,09 miliarda dolarów z 144,99 miliarda dolarów rok wcześniej.

Firma wskazuje, że wsparciem jest obniżka opłat licencyjnych, które koncern uiszcza od swojej działalności. Saudi Aramco podało, że z tytułu opłat licencyjnych i innych podatków wypłaciło 14,7 miliarda dolarów, w porównaniu z 24,3 miliarda dolarów rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne w tym kwartale wzrosły do 11 miliardów dolarów z 9 miliardów dolarów rok wcześniej.