Największy magazyn gazu w Polsce to odpowiedź Orlenu na działania Rosji i politykę unijną

Orlen ogłosił rozbudowę podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Kluczowymi wykonawcami inwestycji są PGNiG Technologie, Gazoprojekt oraz Exalo Drilling.

Magazynowanie gazu odgrywa kluczową rolę w stabilizacji sytuacji na rynku – od dostaw i poboru gazu, pracy systemu przesyłowego, po transakcje zakupu i sprzedaży.

W związku ze zwiększoną aktywnością związaną ze sprowadzaniem i wydobyciem gazu, kluczowa jest rozbudowa infrastruktury.

Jak zaznacza Piotr Balcerowski z Instytutu Staszica, inwestycja w rozbudowanie podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach będzie stanowiło o zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w kraju.

Jak tłumaczy Piotr Balcerowski z Instytutu Staszica, jest to kluczowa inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabilności dostępności surowca niezależnie od sytuacji. Z kolei Piotr Maciążek, niezależny ekspert rynku energetycznego zaznacza, że rozbudowa zdolności magazynowania gazu ziemnego w Polsce to efekt zwiększającej się konsumpcji tego surowca będącej pochodną regulacji dotyczących tzw. Zielonego Ładu.

W Polsce gaz zaczęto magazynować w 1954 roku w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego Roztoki

Jak mówi dr Piotr Balcerowski, podziemne magazyny gazu pełnią kluczową rolę w bilansowaniu dostaw i poborów gazu, zapewniają stabilną pracę kopalń gazu ziemnego – gaz odbierany jest niezależnie od aktualnego zapotrzebowania na ten surowiec na rynku. Dodatkowo zapewniają stabilną pracę gazowego systemu przesyłowego, pozwalają tworzyć zapasy, optymalizować transakcje zakupu i sprzedaży.

W Polsce gaz zaczęto magazynować w 1954 roku w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego Roztoki znajdującym się koło Jasła. Ten magazyn był jednocześnie jednym z pierwszych w Europie. W kolejnych latach rozpoczęto eksploatację PMG kolejno w Brzeźnicy, Swarzowie, Strachocinie, Husowie, Wierzchowicach, Mogilnie i Kosakowie. Największy PMG w Wierzchowicach zostanie rozbudowany, a jego pojemność czynna zostanie zwiększona o 800 mln m sześciennych gazu z obecnych 1,3 mld do 2,1 mld m sześciennych gazu. Jak zaznacza przedstawiciel Instytutu Staszica, magazyn będzie więc dysponował około połową krajowych zdolności magazynowych.

- To niemal tyle, ile przez rok zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Podziemne magazyny gazu są również żelazną rezerwą na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak zakłócenia w imporcie surowca. Dzięki temu odbiorcy końcowi w Polsce mogą się czuć w bezpiecznie, jeżeli idzie o zapewnienie nieprzerwanych dostaw gazu – mówi wiceprezes Instytutu Staszica.

Inwestycje determinują rozbudowę infrastruktury

W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

W kontekście aktualnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i dywersyfikacją dostaw gazu oraz zwiększania jego krajowego wydobycia, przedstawiciel Instytutu Staszica zaznacza, że kluczowym jest więc zabezpieczanie i rozbudowywanie zbiorników tak, by surowca w kraju nie zabrakło. Szczególnie, że krajowe firmy takie jak Orlen intensywnie budują portfel dostaw – między innymi kontrakty i własne wydobycie PGNiG Upstream Norway w 2023 r. ma zapewnić łącznie ok. 6,5 mld m sześc. gazu, a w przyszłym toku – ok. 7,7 mld, co daje 80-90 proc. z zarezerwowanej przez Grupę Orlen przepustowości Baltic Pipe.

- Gaz, paliwo przejściowe w kontekście Fit for 55, dzisiaj jest dla naszej gospodarki sprawą strategiczną. Orlen ma potencjał i pieniądze, by realizować projekty wzmacniające bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Polski. Do nich zaliczyć trzeba i inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, i projekty związane z gazem – dodaje dr Balcerowski.

Inwestycja w Wierzchowicach: uzupełnienie gazowego portfela

Według Piotra Maciążka rozbudowa magazynu PMG Wierzchowice to nie tylko odpowiedź na zawirowania na europejskich rynkach gazu, które wywołała Rosja, ale także zabezpieczenie rynku w związku z powoli rosnącą konsumpcją gazu ziemnego w Polsce. Tę konsumpcję napędza unijna regulacja w ramach Zielonego Ładu i jego pakietu wykonawczego o nazwie Fit for 55.

- Zgodnie z prognozami zużycie gazu w Polsce w perspektywie połowy lat 40 zużycie wyniesie od 22 do 27 mld m3 surowca. Tymczasem w 2022 r. przesłano polskimi gazociągami 16 mld m3, a przed wybuchem wojny na Ukrainie 19 mld m3. Znacznie większa konsumpcja w perspektywie kilku lat będzie zatem wymagać większych magazynów, chyba że zamierzamy powierzyć nasze bezpieczeństwo energetyczne innemu państwu – twierdzi Maciążek.

Inwestycja w Wierzchowicach jest więc zarówno efektem działań Rosji i dywersyfikacji dostaw gazu, jak i nowych inwestycji gazowych napędzanych przez Zielony Ład i politykę dekarbonizacji.

Maciążek podkreśla również, że PMG Wierzchowice będzie pełnić istotną rolę w kontekście planowanego terminalu LNG w Gdańsku, w którym Orlen zarezerwował 6 mld m3 mocy. Z tej perspektywy obie inwestycje koncernu z Płocka są komplementarne.