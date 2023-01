Największy niezależny importer szykuje się do rozwodu z rosyjskimi paliwami

Unimot przygotowuje się do wejścia w życie zakazu importu rosyjskich produktów ropopochodnych. Wciąż toczy się proces przejęcia od Orlenu terminali paliwowych. O tym, co przyniesie 2023 r. w rozmowie z WNP.PL mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Od początku lutego wyzwaniem dla całego europejskiego rynku będzie pakiet sankcji związany z zakazem importu rosyjskich produktów ropopochodnych. - Do tego wyzwania przygotowujemy się intensywnie również my, jako największy niezależny importer paliw, od wybuchu wojny - mówi Adam Sikorski.

Jego zdaniem ten rok pokazał, jakie są skutki uzależnienia od jednego źródła dostaw surowców. Ale wojna nie przekreśla zielonej rewolucji w branży.

Unimot wciąż pracuje nad finalizacją umów przejęcia terminali paliwowych i aktywów asfaltowych od Orlenu, co przybliżyć ma firmę do realizacji jednego z celów strategicznych na 2023 roku, czyli dywersyfikacji źródeł przychodów.

Za nami bardzo niespokojny rok, zwłaszcza w branży, w której działa Unimot. Co było największym wyzwaniem?

- Rok 2022 był bezprecedensowy pod wieloma względami. 24 lutego 2022 r. Rosja, swoją zbrojną napaścią na niepodległą Ukrainę, zburzyła porządek świata, w którym do tej pory żyliśmy. Pod koniec ubiegłego roku prognozowaliśmy niepewność na rynkach, ale to, co wydarzyło się w zeszłym roku, trudno było przewidzieć.

Trwający na terytorium Ukrainy konflikt zbrojny nasila niepewność w kwestii światowego rozwoju gospodarczego, a bezpośrednimi skutkami wojny dla polskiej gospodarki są wyższe: inflacja, koszty energii, stopy procentowe, a także przewidywane spowolnienie gospodarcze.

Sytuacja w Ukrainie nie pozostaje bez wpływu na działalność Grupy Unimot, która dostosowuje swoją strategię biznesową do wyzwań rynkowych, przy tym w pełni respektując sankcje nakładane na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wyniki finansowe osiągnięte w ubiegłym roku udowodniły, że wdrożone po wybuchu wojny rozwiązania biznesowe i organizacyjne, a także nawiązane nowe kontakty handlowe, skutecznie utrzymały grupę na ścieżce wzrostu i zapewniły wypracowanie rekordowych wyników finansowych.

Nasza grupa elastycznie działała w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś.

2022 rok był bezprecedensowy. To rok z wojną i rok z fuzją

Był to rok z wojną, ale także rok całkowitej zmiany na rynku paliwo-naftowym w Polsce, którą wywołało przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos. Unimot jest jednym z partnerów Orlenu w realizacji środków zaradczych do tej transakcji. Jak cały ten proces wpłynie na biznes?

- Rok 2022 był przełomowy w historii naszej firmy, która obchodziła 30-lecie istnienia. W styczniu 2022 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną na zakup spółki Lotos Terminale, a tym samym - na przejęcie 9 terminali paliwowych i dwóch zakładów produkcji asfaltu.

Unimot już niebawem stanie się więc dwukrotnie większy i będzie pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Staniemy się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw i drugim na rynku sprzedaży asfaltów.

Przez cały rok intensywnie pracowaliśmy, by przygotować się na nadchodzące zmiany i jestem przekonany, że po finalizacji transakcji płynnie wejdziemy w rolę zarządzającego nowymi segmentami biznesowymi.

Nabycie tych aktywów przybliży nas również do realizacji jednego z celów strategicznych, jakie wyznaczyliśmy sobie do wykonania do 2023 roku, czyli dywersyfikacji źródeł przychodów.

Z uwagi na dynamiczną sytuację rynkową postanowiliśmy także zintensyfikować inwestycje w logistykę, czego efektem są zawarte w ubiegłym roku umowy na zakup cystern kolejowych oraz zainicjowana transakcja zakupu spółki Olavion, która posiada odpowiednie licencje i wysoko wykwalifikowany personel, a także dysponuje lokomotywami i niezbędnym know how. Celem tej transakcji jest uzupełnienie naszego łańcucha wartości i kompetencji w dziedzinie logistyki i transportu.

Chcemy być grupą zintegrowaną, oferującą klientom produkt wraz z zabezpieczeniem całego procesu logistycznego, co jest szczególnie ważne z uwagi na dotychczasowe doświadczenia w planowaniu dostaw i logistyki transportowo-magazynowej, a także wspominaną transakcję nabycia akcji spółki Lotos Terminale.

Konsekwentnie realizujemy wyznaczone cele strategiczne i sukcesywnie rozwijamy grupę Unimot. W ramach tych działań poszerzyliśmy zasięg i dostępność sieci stacji AVIA. W czerwcu 2022 r., czyli dokładnie 5 lat od uruchomienia pierwszej stacji pod marką AVIA w Polsce, otworzyliśmy swoją setną stację. Rozwijamy także współpracę z siecią SPAR, a sklepy tej marki działają już na 30 naszych stacjach.

Rok 2023 przyniesie definitywne rozstanie z rosyjskimi paliwami

Co przyniesie rok 2023? Jaki będzie rynek po rozwodzie z rosyjskimi surowcami?

- Koniec 2022 r. to wejście w życie kolejnego pakietu sankcji – od początku grudnia obowiązuje embargo na dostawy rosyjskiej ropy drogą morską. Polska przygotowywała się na tę sytuację od momentu wybuchu wojny i wygląda na to, że udało nam się jako krajowi odpowiednio zdywersyfikować źródła dostaw.

Od początku lutego wyzwaniem dla całego europejskiego rynku będzie pakiet sankcji związany z zakazem importu rosyjskich produktów ropopochodnych. Do tego wyzwania przygotowujemy się intensywnie również my, jako największy niezależny importer paliw, od wybuchu wojny.

W związku z tym na początku kwietnia 2022 r. wynajęliśmy terminal w duńskim Gulfhavn, który umożliwia wyładunek oleju napędowego z największych tankowców przypływających do Europy z innych kierunków niż Rosja oraz dalszy transport paliwa do Polski, a także – w razie potrzeby – do wszystkich innych portów w basenie Morza Bałtyckiego.

Dzięki niemu do tej pory zrealizowaliśmy trzy dostawy oleju napędowego – dwie z Arabii Saudyjskiej i jedną z Indii. Umowa dotycząca wynajęcia terminala została zawarta na rok - z możliwością jej przedłużenia, z czego już skorzystaliśmy i prolongowaliśmy ją o kolejny rok. Korzystanie ze zbiorników znacznie uelastyczniło i zdywersyfikowało źródła dostaw paliw.

Odejście od ropy jest w pełni przesądzone, pozostaje pytanie o perspektywę czasową

Czy wojna, rozwód z rosyjskimi surowcami zmienia nastawienie do zielonej transformacji?

- Jeśli chodzi o zieloną rewolucję w naszej branży, to wydaje się, że odejście od ropy w długiej perspektywie czasu jest w pełni przesądzone, lecz wojna na terytorium Ukrainy i kryzys surowcowo-energetyczny mają na ten proces ogromny wpływ.

Zeszły rok pokazał jakie są skutki uzależnienia od jednego źródła dostaw surowców. Jeszcze rok temu tak szybkie uniezależnienie się od dostaw z Rosji wydawałoby się pewnie niemożliwe, a jednak okoliczności sprawiły, że staje się faktem.

Sam kierunek odchodzenia od paliw kopalnych pozostaje oczywisty i nikt już z nim nie dyskutuje, ale jawi się jednak cały czas pytanie o perspektywę czasową. Problemy z dostępem do węgla, niestabilne ceny gazu ziemnego, a w konsekwencji = rosnące ceny energii sprawiają, że odnawialne źródła energii stają się tak atrakcyjne, jak nigdy wcześniej.

Jednocześnie wymagające otoczenie makroekonomiczne, widmo spowolnienia gospodarczego, a także zachwiane przez wojnę łańcuchy dostaw, rodzą szereg pytań o realną szybkość przeprowadzenia pełnej transformacji energetycznej.

Co będzie największym wyzwaniem w nadchodzących 12 miesiącach dla firm sektora?

- Jako Grupa Unimot cały czas pracujemy nad dywersyfikowaniem biznesu i projektami wspierającymi transformację energetyczną. W fotowoltaice widzimy już pierwsze efekty zmiany strategii i przestawienia się w pełni na klientów biznesowych.

W 2022 r. AVIA Solar wygrała przetargi na realizację instalacji fotowoltaicznych m.in. dla Stadionu Śląskiego czy magazynu sieci Dino. Wcześniej instalacja AVIA Solar znalazła się również na dachu salonu Black Red White. Pod koniec 2022 r. rozbudowaliśmy także naszą własną linię produkcyjną polskich paneli fotowoltaicznych w fabryce PZL Sędziszów, o czym wkrótce powiemy trochę więcej. W instalacje fotowoltaiczne wyposażane są również sukcesywnie nasze stacje paliw AVIA.

Elastyczne podejście i szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe przyświeca nam od zawsze, a w ubiegłym roku taka strategia biznesowa procentowała wyjątkowo - mimo niepewności na rynkach i niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Dlatego właśnie kolejne kwartały 2022 r. przynosiły rekordowe wyniki Grupy Unimot, z czego jestem naprawdę dumny.

Mając jednak świadomość wyzwań, jakie mogą nas czekać w przyszłości, szukamy kolejnych okazji do rozbudowania naszego biznesu o segmenty, które pozwolą uzupełnić łańcuch wartości i osiągnąć efekt synergii.