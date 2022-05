Nałożenie sankcji na ropę z Rosji z wyłączeniem rurociągów. Najnowszy projekt szczytu UE

Rada Europejska zgadza się, by szósty pakiet sankcji wobec Rosji za agresję na Ukrainę objął ropę oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich UE z tymczasowym wyjątkiem dla ropy dostarczanej rurociągami – taki zapis znalazł się w najnowszym projekcie konkluzji szczytu UE.

W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach.

Propozycja oznacza, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami.

Gdyby weszła w życie w takiej postaci, w praktyce nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do Unii Europejskiej.

Szczyt UE rozpocznie się w poniedziałek (30 maja) po południu. Obecnie w Brukseli trwają negocjacje ambasadorów państw członkowskich Wspólnoty, których celem jest znalezienie porozumienia "27-ki" w sprawie szóstego pakietu sankcji. Ze źródeł wynika, że jeszcze w niedzielę blokowały go Węgry wskazując na to, że są państwem śródlądowym i embargo na ropę będzie zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa.

W najnowszym projekcie konkluzji Rada Europejska wzywa do niezwłocznego sfinalizowania i przyjęcia szóstego pakietu, "zapewniając uczciwą konkurencję i równe warunki działania na jednolitym rynku UE oraz solidarność między państwami członkowskimi w przypadku nagłych przerw w dostawach".

Przywódcy unijni mają też wezwać do jak najszybszego zajęcia się kwestią tymczasowego wyjątku od sankcji dla ropy naftowej dostarczanej rurociągami.

Propozycja oznacza, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami. Gdyby weszła w życie w takiej postaci, w praktyce nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do Unii Europejskiej.

Z informacji wynika, że jednocześnie do proponowanego pakietu sankcji dodano derogacje (czasowe wyjątki z ograniczeń) dla Bułgarii (do końca 2024 roku) i Chorwacji (8 miesięcy od wejścia w życie regulacji). Wcześniejsza propozycja zakładała derogacje dla Czech, Słowacji i Węgier. Dodatkowo, w odniesieniu do Bułgarii i Chorwacji wprowadzony byłby zakaz reeksportu towarów kupionych na podstawie derogacji. Wyłączenie dla tych dwóch krajów wynika z faktu odbierania przez nie rosyjskiej ropy poprzez porty.

Natomiast, w odniesieniu do produktów kupowanych z Rosji za pomocą ropociągów wprowadzony zostałby zakaz ich reeksportu, jak również produktów wyprodukowanych na ich bazie. Takie postulaty zgłaszała wcześniej Polska.

Utrzymane zostałyby również dotychczasowe okresy przejściowe dla wcześniej zawartych kontraktów (6 i 8 miesięcy).

Od wielu dni UE próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, zakładający embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty.

Wśród krajów najbardziej sceptycznych wobec embarga są Węgry, które sprzeciwiają się tym planom ze względu na uzależnienie swej gospodarki od rosyjskiego surowca. Do tej grupy należą też Czechy i Słowacja. UE proponuje tym państwom tymczasowe odroczenie embarga, które w ich przypadku weszłoby w życie w 2024 roku.

W dniach 30-31 maja odbędzie się nadzwyczajny szczyt UE, poświęcony obronności, energii, bezpieczeństwa żywnościowego i Ukrainie. Unijni liderzy mają połączyć się wideo z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas szczytu unijni przywódcy mają omówić możliwości zwiększenia pomocy dla Ukrainy, m.in. wsparcia humanitarnego, finansowego, politycznego i wojskowego.

Rada Europejska ma się też odnieść do współpracy Wspólnoty i państw członkowskich z ukraińskimi władzami oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym w zakresie śledztwa, które dotyczy rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Kolejnym tematem spotkania ma być kwestia polityki obronnej UE.

Unijni przywódcy mają również kontynuować rozmowy na temat redukcji uzależnienia Unii od Rosji w zakresi

Rada Europejska ma też poruszyć temat nasilającego się kryzysu żywnościowego, który jest następstwem rosyjskiej inwazji.