Niemcy boją się wejścia Orlenu do rafinerii, bo Polska mogłaby wywierać presję

Niemcy widzą ekonomiczne uzasadnienie wejścia Orlenu do rafinerii PCK w Schwedt. Obawiają się jednak - na co zwraca uwagę lokalna prasa - wpływów polityki na całą transakcję.

Rafineria w Schwedt jest czwartym największym tego typu zakładem w Niemczech. Położony w głębi lądu zakład przerabia wyłącznie ropę z Rosji dostarczaną ropociągiem Przyjaźń, dlatego tak ważne są dla niej teraz dostawy surowca z Polski.

Jako potencjalnego inwestora wskazuje się Orlen, który mógłby przejąć rosyjskie udziały w rafinerii Schwedt i zapewnić dostawy ropy.

Niemiecka prasa podchodzi sceptycznie do takiego scenariusza i wskazuje na obawy o wpływ polityki na całą transakcję.

Wciąż niepewne są losy niemieckiej rafinerii PCK w Schwedt. Większościowym właścicielem PCK Schwedt jest Rosneft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft. We wrześniu rząd federalny oddał Rosnieft Germany pod powiernictwo i wprowadził zarząd komisaryczny w rafinerii. Wciąż jednak kwestia właścicielska zakładu nie jest jasna.

Orlen w pokerowej rozgrywce o rafinerię Schwedt

Jako potencjalnego inwestora, który mógłby przejąć rosyjskie udziały, od miesięcy wskazuje się Orlen. Również niemiecka prasa spekuluje na temat możliwości wejścia polskiego koncernu do niemieckiego zakładu. O takim scenariuszu pisze w internetowym wydaniu niemiecka gazeta lokalna "Märkische Oderzeitung" (MOZ).

„Wciąż wiele kart jest nieodkrytych w pokerowej rozgrywce wokół rafinerii PCK w Schwedt. Zainteresowany jest polski koncern PKN Orlen, który pozycjonuje się w roli lidera rynku energii na wschód od Odry” - czytamy w niemieckiej gazecie.

MOZ zwraca uwagę na przeprowadzone ostatnio przez koncern akwizycje Grupy Lotos i PGNiG, przytacza słowa prezesa Orlenu Daniela Obajtka o potencjale tworzonej firmy, której przychody mają sięgać 400 mld zł, czyli ok. 85 mld euro.

Dziennik zauważa, że Orlen posiada obecnie siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie i prowadzi szeroko zakrojony plan inwestycyjny na rynku energii, na który składają się również inwestycje w morskie farmy wiatrowe i wodór.

Jednak niemieccy dziennikarze zwracają szczególną uwagę na współpracę Orlenu z Saudi Aramco, który w ramach środków zaradczych do transakcji przejęcia Lotosu ma zostać udziałowcem gdańskiej rafinerii. Na podstawie tej umowy polski koncern podpisał także z saudyjskim gigantem w styczniu kontrakt długoterminowy na dostawy ropy do wszystkich rafinerii Orlenu. To jednak nie kończy rozmów o zwiększeniu dostaw surowca do Polski. Daniel Obajtek niedawno kontynuował rozmowy na ten temat podczas wizyty w Arabii Saudyjskiej.

Dla Niemców istotne znaczenie ma to, czy arabska ropa mogłaby trafiać również do niemieckich rafinerii, takich jak rafineria w Schwedt, która jest całkowicie uzależniona od rosyjskiego surowca i stoi w obliczu braku dostaw.

Jak informował niedawno portal WNP.PL pierwsze dostawy dla niemieckich zakładów zostały już przeładowane w gdańskim Naftoporcie.

Wejście Orlenu do Schwedt uzasadnione ekonomicznie, ale są polityczne obawy

Wejście Orlenu do rafinerii w Schwedt mogłoby umożliwić to, że surowiec popłynie z Polski na zachód szerszym strumieniem. „Z czysto ekonomicznego punktu widzenia wejście polskiego koncernu ma sens” - czytamy w MOZ.

Niemiecka gazeta wskazuje jednak, że ten scenariusz – choć ekonomicznie uzasadniony – może napotkać na przeszkody w realizacji, głównie polityczne.

„W rzeczywistości Orlen nie wydaje się mieć obecnie najmocniejszych kart w sprawie Schwedt” - pisze MOZ, wskazując, że w kręgach rządu federalnego panuje sceptycyzm odnośnie wpuszczenia do rafinerii kontrolowanego przez państwo polskiego inwestora. Dziennik przypomina, że po fuzji z PGNiG udział Skarbu Państwa w PKN Orlen zwiększył się do 49,9 proc.

"Märkische Oderzeitung" wspomina trudne relacje Niemiec z rządem PiS i podkreśla obawy o możliwość wywierania presji politycznej za pomocą udziałów w tej jednej z największych rafinerii w Niemczech. Niemieccy dziennikarzy zwracają przy tym uwagę, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek jest zaufanym człowiekiem i powiernikiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Dziennik przypomina wcześniejsze medialne doniesienia, z których wynikało, że polski rząd oczekuje całkowitego wywłaszczenia Rosneft Deutschland z rafinerii PCK w Schwedt i tym warunkuje dostawy ropy z Polski. Tymczasem niemiecki rząd federalny obecnie odkłada wywłaszczenie na dalszy plan.

Orlen nie komentuje prasowych doniesień, żadnych akwizycji nie wyklucza

Orlen konsekwentnie nie komentuje doniesień prasowych na temat wejścia do rafinerii PCK w Schwedt, podkreślając, że odnosi się tylko do faktów. Jednak na niedawnym spotkaniu z dziennikarzami Daniel Obajtek, pytany o możliwości przejęcia udziałów w niemieckiej rafinerii przez polski koncern, odpowiedział, że Orlen nie wyklucza żadnego kierunku akwizycji.

- Rozmawialiśmy wcześniej, rozmawiamy i będziemy rozmawiać o wszelkich procesach akwizycyjnych, które mogą nas wzmocnić - dodał, nie chcąc jednak oficjalnie potwierdzić, czy Orlen przejmie niemiecką rafinerię.

Jak mówił, Orlen rozmawia z wieloma partnerami w Europie, również w Niemczech. - Co ważne, to wynika również z naszej współpracy ze stroną saudyjską i innymi partnerami nie na naszym kontynencie - powiedział Daniel Obajtek.