Niemcy chcą zakazać produkcji biopaliw z rzepaku i zbóż

To będzie historyczna zmian dotycząca wykorzystania ziemi do uprawy roślin przerabianych na biopaliwa. Niemcy zamierzają zakazać produkcji dodatków do diesla z oleju rzepakowego, cukru i zbóż.

Niemiecki rząd zamierza wprowadzić zakaz upraw roślin, które są przeznaczone docelowo na produkcję dodatków do biopaliw. To jest zwrot w polityce rolnej o 180 stopni i zanegowanie dotychczasowej strategii przyjętej przez Unię Europejską.

- Biopaliwa w ostatnich latach stały się synonimem zużycia gruntów i utraty naturalnej różnorodności biologicznej. Aby zastąpić tylko około 4 procent rocznego zużycia paliw kopalnych w niemieckim transporcie drogowym, potrzebna jest ogromna powierzchnia gruntów uprawnych w Niemczech i za granicą. To jest nielogiczne, dlatego zamierzam przesłać pod obrady rządu propozycję stopniowego wycofywania z upraw roślin na potrzeby produkcji biopaliw w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych - podała cytowana w komunikacie niemiecka minister środowiska Steffi Lemke.

Niemiecki program redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikający z dyrektyw unijnych, zakłada stosowanie do 10 procent domieszek do paliw estrów roślinnych produkowanych z oleju rzepakowego oraz zbóż i cukru.

- Żywność, zwłaszcza teraz, jest zbyt cenna, by zamiast myśleć o zwiększeniu podaży i obniżce światowych cen, produkować z niej paliwo do samochodów - czytamy w komunikacie.

Niemcy będą dążyć w najbliższych latach do zwiększenia skali wykorzystania biopaliw wytwarzanych ze śmieci, odpadów spożywczych oraz zużytych olejów jadalnych.