Niemcy mogą wzmocnić Orlen, by pozbyć się Rosjan

Niemcy planują zmianę ustawy o bezpieczeństwie energetycznym, która pozwoli na szybką sprzedaż należących do rosyjskiej grupy Rosnieft udziałów w rafinerii w Schwedt. To może otworzyć drogę Orlenowi do zakupu tych udziałów.

Jak informuje Reuters, zmiana prawa ma umożliwić Niemcom pozbycia się Rosjan z akcjonariatu wschodnioniemieckiej rafinerii w Schwedt bez konieczności uprzedniej jej nacjonalizacji.

Jako potencjalnego inwestora, który mógłby przejąć rosyjskie udziały, od miesięcy wskazuje się Orlen.

Polski koncern konsekwentnie odmawia komentowania spekulacji dotyczących inwestycji w niemiecką rafinerię, podkreślając, że odnosi się tylko do faktów.

Rafineria w Schwedt jest czwartym największym tego typu zakładem w Niemczech i najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii.

Większościowym jej udziałowcem jest Rosneft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft. We wrześniu rząd federalny oddał ją pod powiernictwo i wprowadził zarząd komisaryczny w rafinerii. Wciąż jednak kwestia właścicielska zakładu nie jest jasna.

Rosjanie nie chcą tak łatwo poddać się we wschodnioniemieckiej rafinerii Schwedt

Agencja przypomina, że rosyjski państwowy gigant energetyczny pozwał niemiecki rząd w październiku 2022 roku za te działania.

Malmendier Legal, firma prawnicza wynajęta przez Rosnieft, przestrzegała, że niemiecki rząd musi uważać, aby nie wysadzić w powietrze obecnej wersji ustawy o bezpieczeństwie energetycznym.

- Kiedy administracja powiernicza nie działa lub jest prawnie chwiejna, rząd ucieka się do kolejnego wynalazku wykraczającego poza zasady rządów prawa - powiedział Reuterowi prawnik Bertrand Malmendier z Malmendier Legal.

Malmendier stwierdził, że skoro nacjonalizacja Gazpromu Germania „zakończyła się już fiaskiem”, Niemcy nie będą chciały powtórzyć tego w Schwedt.

Zmiana prawa ułatwi Niemcom uporządkowanie akcjonariatu rafinerii w Schwedt

Jak informuje Reuters, zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie energetycznym, warunek wcześniejszej nacjonalizacji aktywów oddanych w zarząd powierniczy rządu mógłby zostać zniesiony, gdyby sprzedaż aktywów była konieczna do zapewnienia funkcjonowania niemieckiego sektora energetycznego.

Planowane zmiany w przepisach, przygotowane przez ministerstwo gospodarki i przegłosowane przez rząd, dają rządowi większą swobodę w przekazywaniu aktywów oddanych w powiernictwo. Takie transfery są obecnie prawnie możliwe tylko wtedy, gdy służą zachowaniu wartości firmy.

Pozostałymi akcjonariuszami rafinerii są koncerny naftowe Shell z 37,5-proc. udziałem i Eni 8,33 proc.

Ropa z Gdańska może być ratunkiem dla niemieckiej rafinerii, ale Polska stawia warunki

Do tej pory położony w głębi lądu zakład zaopatrywany była głównie w rosyjską ropę dostarczaną ropociągiem Przyjaźń. Od stycznia niemiecki rząd zadeklarował rezygnację z dostaw ropy z Rosji, co stawia rafinerię PCK w trudnym położeniu. Owszem, może ona liczyć na zaopatrzenie z terminalu w porcie Rostock, ale dostawy z tego kierunku nie są w stanie zastąpić całkowicie rosyjskiej ropy. Jak informuje Reuters, rafineria pracuje obecnie na zaledwie 60 proc. wydajności.

Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie również dostaw przez polski port w Gdańsku. Tu jednak problemem jest „derusyfikacja Schwedt”, która dla Polski jest warunkiem pomocy w zaopatrzeniu rafinerii w ropę.

- To, że rząd niemiecki daje się szantażować w tej sprawie przez Polskę, a nawet zmawia z Polską przeciwko obecnemu większościowemu właścicielowi rafinerii, obserwuje się już od jakiegoś czasu – powiedział cytowany przez Reutera Malmendier.

Agencja przypomina, że niemieckie firmy, takie jak Enertrag i Verbio, są również zainteresowane przejęciem udziałów w Schwedt, zatrudniającym bezpośrednio i pośrednio ponad 3000 pracowników.

Tymczasem Niemcy, w obawie o problemy z zaopatrzeniem tak ważnego zakładu, szukają alternatywnych kierunków dostaw surowca. Jednym z nich jest Kazachstan. W ubiegłym tygodniu doszło do podpisania pierwszego kontraktu z KazMunayGaz (KMG) na dostawę w marcu tego roku 100 tysięcy ton ropy. Surowiec zostanie dostarczony rurociągiem Przyjaźń przebiegającym przez Rosję, Białoruś i Polskę na zlecenie niemieckiego oddziału rosyjskiej spółki Rosnieft.