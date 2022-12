Niemcy potrzebują ropy, ale Polska stawia twarde warunki

Niemcy przygotowują grunt pod ewentualne wywłaszczenie niemieckiej filii Rosnieftu. W ten sposób rząd federalny spełni żądania polskiego rządu, który warunkuje tym dostaw ropy z Polski, i otworzy drogę Orlenu do przejęcia udziałów w niemieckiej rafinerii.

Toczą się polsko-niemieckie negocjacje na szczeblu rządowym na temat dostaw ropy z gdańskiego Naftoportu do niemieckiej rafinerii w Schwedt.

Polska stawia stronie niemieckiej szereg warunków, w tym wyeliminowanie z akcjonariatu rafinerii Rosnieftu, bo wprowadzony zarząd powierniczy, który wygaśnie w marcu, jest dla strony polskiej niewystarczający.

Według ustaleń niemieckiego dziennika ekonomicznego "Handelsblatt" decyzji w tej sprawie można spodziewać się do końca tygodnia. Polska ma zgodzić się na dostawy dla niemieckiej rafinerii przez Gdańsk od stycznia a wywłaszczenie Rosnieftu Germania nastąpi po marcu.

Tematem niemiecko-polskich negocjacji ma być także kwestia wejścia do rafinerii Schwedt polskiego inwestora – Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

Rafineria w Schwedt jest czwartym największym tego typu zakładem w Niemczech i najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii.

Większościowym jej udziałowcem jest Rosneft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft. We wrześniu rząd federalny oddał ją pod powiernictwo i wprowadził zarząd komisaryczny w rafinerii. Wciąż jednak kwestia właścicielska zakładu nie jest jasna.

Do tej pory położony w głębi lądu zakład zaopatrywany była głównie w rosyjską ropę dostarczaną ropociągiem Przyjaźń. Od stycznia niemiecki rząd zadeklarował rezygnację z dostaw ropy z Rosji, co stawia rafinerię PCK w trudnym położeniu. Owszem, może ona liczyć na zaopatrzenie z terminalu w porcie Rostock, ale dostawy z tego kierunku nie są w stanie zastąpić całkowicie rosyjskiej ropy. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie również dostaw przez polski port w Gdańsku.

Według najnowszych informacji dziennika ekonomicznego "Handelsblatt", decyzji co do dostaw ropy z Polski do Niemiec, jak i co do dalszych losów rafinerii Schwedt, powinny zapaść do końca tygodnia. Według cytowanych przez dziennik przedstawicieli niemieckiego rządu, Polska ma zgodzić się na dostawy dla niemieckiej rafinerii przez Gdańsk od stycznia a wywłaszczenie Rosnieftu Germania nastąpi po marcu.

Według najnowszych informacji dziennika ekonomicznego "Handelsblatt", decyzji co do dostaw ropy z Polski do Niemiec, jak i co do dalszych losów rafinerii Schwedt, powinny zapaść do końca tygodnia. Według cytowanych przez dziennik przedstawicieli niemieckiego rządu, Polska ma zgodzić się na dostawy dla niemieckiej rafinerii przez Gdańsk od stycznia a wywłaszczenie Rosnieftu Germania nastąpi po marcu.

Orlen może przejąć udziały Shella w rafinerii Schwedt

Tematem niemiecko-polskich negocjacji ma być także kwestia wejścia do rafinerii Schwedt polskiego inwestora – PKN Orlen, o czym spekuluje się również od tygodni.

Według informacji Handelsblatt, trwają rozmowy na temat przejęcia przez Orlen pakietu 37,5 proc. udziałów rafinerii należących obecnie do Shella. Brytyjski koncern od dawna chciał się ich pozbyć, ale do tej pory prawo pierwokupu przysługiwało spółce Rosnieft Deutschland. Według źródeł Handelsblatta, to prawo obecnie już wygasło. Niemiecki dziennik informuje, że w dotychczasowych polsko-niemieckich rozmowach rządowych brali udział przedstawiciele Orlenu.

Polski koncern konsekwentnie odmawia komentowania tych doniesień, podkreślając, że odnosi się tylko do faktów.

Rzeczniczka niemieckiego Ministerstwa Gospodarki nie chciała komentować doniesień dziennika Handelsblatt.