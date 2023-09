Kazachstan jest gotów zwiększyć dostawy ropy naftowej do Niemiec - ogłosił w czwartek 28 września w Berlinie prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew po rozmowach z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Kazachska ropa pomaga Niemcom uzupełniać braki po zakręceniu kurka z rosyjską ropą.

Wciąż aktualne pozostają obawy o faktyczne pochodzenie surowca, który trafia do niemieckich rafinerii. Czy jest to rosyjska ropa z kazachską metką?

W niemieckiej polityce zagranicznej obserwowany jest zwrot w kierunku Azji Centralnej. Ten zasobny w surowce region był dotychczas na marginesie europejskiej polityki.

Kazachstan ratuje niemieckie rafinerie swoją ropą

Dostawy kazachskiej ropy są od kilku miesięcy ratunkiem dla wschodnioniemieckich rafinerii, które po wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę borykają się z brakiem surowca.

Tokajew po spotkaniu z kanclerzem Scholzem przypomniał, że Kazachstan wysłał w tym roku do Niemiec 500 tys. ton ropy rosyjskim rurociągiem Przyjaźń, a sprzedaż rozpoczęto po decyzji Berlina o zaprzestaniu kupowania rosyjskiej ropy.

Ropa ta jest ratunkiem dla rafinerii PCK w Schwedt. Ta czwarta największa w Niemczech rafineria jest najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii i po zakręceniu kurka z rosyjską ropą musiała ograniczyć produkcję.

Położona w głębi lądu rafineria w Schwedt ma małe pole manewru, jeśli chodzi o zapewnienie alternatywnego do rosyjskiego surowca. Po odcięciu dostaw z Rosji zaopatrywana była głównie drogą morską z terminalu w porcie Rostock oraz z polskiego Naftoportu w Gdańsku. Te kierunki dostaw nie były w stanie jednak pokryć zapotrzebowania tak ważnej rafinerii, która przez brak surowca musiała ograniczyć moce

Tu z ratunkiem przyszedł kazachski surowiec, który do Niemiec trafia od kilku miesięcy poprzez rurociąg Przyjaźń, czyli tą samą drogą, którą do czasu wprowadzenia embarga zasilana była rafineria w Schwedt rosyjską ropą.

KEBCO czy REBCO, czyli co tak naprawdę kupują Niemcy

Jednak kazachska ropa, która trafia przez terytorium Rosji, Białorusi i Polski do Niemiec, budzi wątpliwości odnośnie faktycznego pochodzenia surowca. Obawy, że do Europy rurociągiem Przyjaźń wciąż pompowana jest rosyjska ropa, tylko z kazachską metką, potwierdziły także przeprowadzone w Europie badania surowca z certyfikatem kazachskiego pochodzenia, o których wiosną informował portal WNP.PL.

Z naszych informacji wynika, że dostarczona na Stary Kontynent kazachska ropa KEBCO ma niemalże identyczne parametry jak rosyjska ropa REBCO.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Kazachowie do niedawna handlowali swoim surowcem jako ropą typu Urals, znaną również jako REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Taką samą, jak handlują Rosjanie, i taką, na którą od grudnia 2022 r. zostały nałożone sankcje i limit cenowy. Dlatego Kazachstan przechrzcił swój surowiec na KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), co pozwoliło zróżnicować surowiec kazachski od rosyjskiego i zminimalizować ryzyko handlowe dla kazachskich koncernów naftowych.

Pośrednio odniósł się do tego tematu również prezydent Tokajew, który zaznaczył, że Kazachstan nie będzie pomagać Rosji w omijaniu nałożonych przez kraje Zachodu sankcji gospodarczych. Dodał też, że jego kraj nieustannie wzywa do rozmów między Rosją a Ukrainą w sprawie zakończenia wojny.

Niemcy dostrzegają Azję Środkową, region bogaty w surowce

Spotkanie odbyło się w przeddzień zapowiadanego na piątek szczytu Niemcy - Azja Środkowa, który odbędzie się w Berlinie. Kanclerz Olaf Scholz spotka się z prezydentami pięciu krajów tego regionu: Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.

Reuters informuje, że agendę spotkania prawdopodobnie zdominują napięcia w regionie. Niemcy powinny wykorzystać to spotkanie do wywarcia nacisku na przywódców Azji Środkowej w kwestii przestrzegania praw człowieka w krajach środkowoazjatyckich - komentuje Reuters, zaznaczając, że sytuacja we wszystkich pięciu państwach, których prezydenci wezmą udział w rozmowach nie przedstawia się w tej kwestii najlepiej.

Wojna na Ukrainie spowodowała, że ten strategicznie ważny i bogaty w zasoby region znalazł się w centrum uwagi - zauważa Human Rights Watch - pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka.

Oczekuje się, że na piątkowym spotkaniu Niemcy wezwą pięć krajów do przeciwstawienia się wysiłkom Moskwy, starającym się wykorzystywać szlaki handlowe przez ich terytoria w celu uniknięcia sankcji. Spotkanie to będzie również pierwszym tego rodzaju, któremu przewodniczyć będzie kanclerz Niemiec lub jakikolwiek inny europejski przywódca.

W ubiegłym tygodniu Joe Biden zorganizował pierwszy w historii szczyt między prezydentem Stanów Zjednoczonych a jego odpowiednikami z Azji Środkowej. Po tym spotkaniu przywódcy wydali wspólne oświadczenie, w którym potwierdzili swoje zaangażowanie w ochronę praw człowieka.