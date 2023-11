Niemcy tęsknią za tanimi paliwami na polskich stacjach, ale wciąż mają korzyści

Niemieckie media dostrzegły powyborczą zmianę na polskich stacjach paliw. Droższe tankowanie w Polsce wciąż jest jednak tańsze niż w Niemczech, co nadal napędza turystykę paliwową przy naszej zachodniej granicy.

Niemieckie media lokalne z graniczących z Polską landów skrupulatnie śledzą poziom cen paliw na polskich stacjach.

Jak donosi moz.de, internetowe wydanie niemieckiego dziennika Märkische Oderzeitung, tankowanie w Polsce wciąż jest popularne i pozwala zaoszczędzić pieniądze, choć „dumpingowe ceny z czasu polskiej kampanii wyborczej zniknęły”.

Niemcy dostrzegli podwyżki na polskich stacjach paliw

Portal przypomina, że przed wyborami w Polsce benzyna i olej napędowy na polskich stacjach benzynowych były bardzo tanie. Jak pisaliśmy w portalu WNP.PL, różnice między cenami po obu stronach granicy, sięgające nawet 40 eurocentów na litrze, napędziły turystykę paliwową.

Obecnie ceny paliw w Polsce systematycznie rosną i prognozy analityków nie pozostawiają złudzeń - będzie tylko drożej.

Pierwsze listopadowe notowania pokazały podwyżki kosztów tankowania. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała przez tydzień o 37 groszy, do średnio 6,47 zł/l, a diesel o 32 grosze, do średnio 6,46 zł/l. Jedynie autogaz utrzymał cenę z poprzedniego tygodnia - 3,09 zł/l. Krajowe ceny paliw w ten sposób nadrabiają zaległości do rynków bazowych.

Droższe tankowanie w Polsce wciąż jest tańsze niż w Niemczech

Wyższe ceny na polskich stacjach są jednak nadal poniżej niemieckich cen. W Niemczech cena oleju napędowego wynosi średnio 1,80 euro za litr, gdy w Polsce diesel kosztuje średnio 1,44 euro. Cena benzyny za zachodnią granicą kształtuje się z kolei na poziomie 1,80 euro za litr, gdy w Polsce jest to 1,44 euro.

Oznacza to, że tankowanie w Polsce jest w dalszym ciągu najtańsze w krajach Unii Europejskiej, co – jak wskazuje moz.de – cieszy szczególnie niemieckich kierowców, którzy nadal przekraczają granicę w celu zatankowania paliwa.

Turystyka paliwowa, choć z punktu widzenia kierowców jest czymś naturalnym, bo pomaga odciążyć domowe budżety, może jednak powodować zaburzenia na lokalnym rynku paliwowym.