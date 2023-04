Niemiecka marka stacji paliw podwoi liczbę ładowarek samochodowych

Aral, największy operator stacji paliw w Niemczech, chce w tym roku podwoić liczbę swoich ultraszybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych do 3000. Na ten cel przeznaczonych zostanie około 100 milionów euro.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Aral jest największym operatorem stacji paliw w Niemczech, który zamierza w tym roku podwoić liczbę swoich ultraszybkich ładowarek samochodów elektrycznych. Firma, należąca w 100 procentach do brytyjskiego koncernu paliwowo-energetycznego BP, podała w komunikacie, że na ten cel przeznaczy około 100 milionów euro.

Dzięki zainstalowanej mocy ładowania do 300 kilowatów kierowcy będą mogli naładować baterię w 10 minut co pozwoli przejechać dystans do 350 kilometrów. Jednym z warunków jest jednak posiadanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Starsze modele samochodów elektrycznych z tego komfortowego rozwiązania będą niestety wyłączone. Punkty ładowania będą zlokalizowane na stacjach benzynowych, przy supermarketach i w centrach miast.

W końcu 2022 roku Aral miał ponad 1300 punktów ładowania samochodów elektrycznych, a w drugim półroczu minionego roku sprzedaż energii na potrzeby elektromobilności wzrosła dwukrotnie wobec pierwszego półrocza.

Problemem w szybkim rozwoju sieci ładowarek są procedury administracyjne. W wielu landach zgoda na pozwolenie wykorzystania przyłącza średniego napięcia trwa do 18 miesięcy.

Na początku stycznia 2023 roku w Niemczech było ponad 80 tysięcy publicznie dostępnych punktów ładowania, z czego 13 tysięcy pozwalało na szybkie ładowania. Ze swej strony posiadacze aut elektrycznych skarżą się na ciągle rosnące ceny energii w oferowanych punktach ładowania.