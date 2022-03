Niemieckie rafinerie pod ścianą. Pomóc może tylko Polska

W dobie wojny w Ukrainie Europa stara się odciąć od rosyjskich surowców. W przypadku wschodnioniemieckich rafinerii może to się okazać wyjątkowo trudne i bez pomocy Polski praktycznie niewykonalne.

2. Oba zakłady otrzymują większość surowca z ropociągu Drużba. W 2021 r. było to 15,5 mln t., w br. zakontraktowano 19,3 mln. Mają też możliwość dostaw do 8 mln z terminalu w Rostocku. I tyle. Schwedt i Leuna nie mają połączenia z resztą systemu ropociągowego Niemiec i sąsiadów. pic.twitter.com/lkE1kUkhJi

Rosyjsko-niemiecka przyjaźń już nie gwarantuje bezpieczeństwa surowcowego

Pomóc niemieckim rafineriom może tylko Polska

8. Jeśli ros. ropa przestanie płynąć Drużbą to alternatywne źródło surowca muszą znaleźć też Orlen i Lotos (w ub.r. kupiły z Drużby 8,4 mln t).



Moc Naftoportu to 40 mln t. Do rafinerii w Płocku (16,5 mln ton) ropę można sprowadzić Ropociągiem Pomorskim z Gdańska (moc 30 mln t). pic.twitter.com/OY1vtc2djT — Wojciech Konończuk (@W_Kononczuk) March 22, 2022

Na niemieckich kłopotach może zarobić polski Naftoport

- Niefrasobliwy stosunek Niemiec do zapewnienia alternatywnej infrastruktury dla importu ropy wynikał ze swojego rodzaju przekonania, że niemiecko-rosyjska współzależność gwarantuje bezpieczeństwo dostaw. Z tego wynikała decyzja o sprzedaży większościowego pakietu akcji (54 proc.) rafinerii w Schwedt koncernowi Rosniefti, który posiada również udziały w rafinerii MiRO w Karlsruhre. Teraz okazuje się, że Niemcy muszą to swoje podejście poddać gruntownej rewizji - mówi ekspert. OSWJego zdaniem obie niemieckie rafinerie w obliczu odcięcia rosyjskiego surowca praktycznie nie mają innego wyboru, jak sprowadzanie ropy z Polski, z gdańskiego Naftoportu.Brak jakichkolwiek innych opcji dostrzegł już z resztą właściciel rafinerii w Leunie, francuski koncern TotalEnergies, który wczoraj ogłosił całkowite wstrzymanie importu ropy naftowej i produktów naftowych w tym benzyny i oleju napędowego z Rosji. W zamian będzie sprowadzał paliwa i ropę z Arabii Saudyjskiej przez Polskę, czyli właśnie przez gdański Naftoport. Jednak dostawy z Polski też nie rozwiążą w pełni kłopotów niemieckich rafinerii. Jak zwraca uwagę nasz rozmówca, projektowana moc przeładunkowa Naftoportu to 40 mln ton ropy. Przy założeniu, że będzie ona w pełni wykorzystywana, i tak priorytetem dla Naftoportu pozostaje zaopatrzenie polskich rafinerii. Dlatego nawet z tego kierunku może po prostu nie wystarczyć ropy dla wszystkich.Na tym nie kończą się problemy wschodnioniemieckich rafinerii.- Pozostaje kwestia przystosowania instalacji technologicznych do przerobu innej niż rosyjska ropy. Polskie rafinerie w Płocku i Gdańsku w ostatnich latach poczyniły przygotowania do przystosowania swoich instalacji do innych gatunków surowca. Eksperymentowały z ropą irańską, teraz z saudyjską. Wschodnioniemieckie rafinerie tego do tej pory nie robiły i mogą mieć problem z takim przestawieniem - mówi ekspert OSW.Jak widać, bez sporych nakładów na inwestycje w infrastrukturę, wschodnioniemieckie rafinerie mają poważny problem i praktycznie całkowicie zdane są na dostawy z Polski. Należy jednak pamiętać, że tego typu projekty, jak rozbudowa terminali przeładunkowych czy budowa nowych odcinków ropociągów, to proces długotrwały i niezwykle kosztowny.Na razie na tej sytuacji może skorzystać gdański Naftoport, który będzie zarabiał na zwiększonym przesyle ropy naftowej. Dotychczas jego instalacje nie były w pełni wykorzystywane. W 2021 r. było to 18 mln ton surowca i produktów naftowych, czyli niespełna połowa mocy.