Nigeria traci 1 mld dolarów kwartalnie w wyniki kradzieży ropy i uszkodzenia instalacji

Z oficjalnych opracowań rządowych wynika, że w Nigerii każdego dnia zorganizowane grupy przestępcze kradną w ropociągów i terminali paliwowych ponad 100 tysięcy baryłek ropy naftowej.

Według szacunków przygotowanych przez resort odpowiedzialny za eksport straty z tego tytułu w I kwartale 2022 r. przekroczyły 1 miliard dolarów.

W 2021 roku średnia dzienna produkcja ropy naftowej w Nigerii wynosiła około 1,5 miliona baryłek. W wyniku dodatkowego popytu na surowiec, wywołanego sankcjami na import ropy z Rosji, w tym roku udało się zwiększyć wydobycie o kolejnych kilkadziesiąt tysięcy baryłek. Równocześnie z dokumentów rządowych wynika, że każdego dnia zorganizowane grupy przestępcze oraz drobni złodzieje kradli w ubiegłym roku z instalacji przesyłowych 103 tysiące baryłek. W I kwartale 2022 r. straty wzrosły do 108 tysięcy baryłek dziennie.

Kradzieże ropy naftowej, uszkodzenia ropociągów, niszczenie instalacji w terminalach eksportowych stały się powszechną plagą. Delta rzeki Niger jest skażona ropą naftową i paliwami w stopniu praktycznie uniemożliwiającym jakiekolwiek życie biologiczne. Ostatnio zanotowano także kilka tragicznych wypadków związanych z wysadzaniem w powietrze ropociągów i nielegalną produkcją paliwa. W walkach z zorganizowanymi grupami przestępczymi zginęło kilkudziesięciu policjantów i pracowników firm ochroniarskich.

Międzynarodowe koncerny paliwowe zwróciły się do władz o pilną ochronę pól naftowych i całej infrastruktury przesyłowej. Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari w swoim publicznym wystąpieniu zobowiązał się do pilnego powstrzymania aktów przemocy i masowych kradzieży oraz utworzenia specjalnych sądów dla przestępców zamieszanych w ten proceder.

Sprawa wydaje się jednak bardzo trudna do rozwiązania bowiem w grę wchodzą ogromne pieniądze. Zgodnie z dokumentami rządowi w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. wydobyto 141 milionów baryłek ropy naftowe. Tymczasem do magazynów paliwowych i terminali trafiło tylko 132 miliona baryłek czyli 9 miliona baryłek zostało ukradzionych. Jeśli przyjmiemy, że średnia kwartalna ceny ropy przekraczała w tym okresie 120 dolarów za baryłkę to mówimy o stratach rzędu około 1 miliarda dolarów.

Kradziona ropa trafia do sąsiednich krajów, głównie Beninu i Kamerunu. Zorganizowane grupy przestępcze organizują przerzut surowca do rafinerii w Togo i w Ghanie i wprowadzają go lokalne afrykańskie rynki.