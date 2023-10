Różnica w cenie paliwa pomiędzy Polską a pozostałymi państwami Unii Europejskiej dochodzi do 1 złotego na litrze. Takich różnic nie było w przeszłości.

Cena najtańszej benzyny za litr powinna wynosić powyżej 7 zł, bowiem takie są stawki rynkowe w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza tych sąsiadujących z nami: Niemczech, Czechach czy na Słowacji.

- Od kilku tygodni nie widzimy korelacji między cenami na rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia przyp. red.) i kursem dol./euro a cenami w kraju - analizuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Urszula Cieślak, analityczka rynków paliwowych firmy BM Reflex.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma podstaw rynkowych, żeby benzyna w Polsce kosztowała ok. 6 złotych za litr.

Również branża transportowa odczuwa różnice w cenie między Polską a Zachodem. - Dla nas, jako odbiorców wręcz hurtowych, ropa jest w Polsce tańsza niż na Zachodzie od 0,30 do 0,50 euro na litrze. Takich różnic nie było w przeszłości - mówi "Rzeczpospolitej" Piotr Magdziak, członek zarządu firmy Magtrans.

To z kolei może prowadzić do sytuacji, w której firmy dotychczas zaopatrujące się w hurcie, mogą zacząć szukać atrakcyjnych cen na stacjach detalicznych.

W perspektywie tych znaczących obniżek cen paliwa, w Polsce dochodzi do nagłego wzrostu popytu, który skutkuje brakami na stacjach. Jednakże jak podkreślają analitycy - to nie jest sytuacja, w której brakuje paliwa: brakuje co najwyżej - a i to zapewne nie wszędzie - paliwa o złotówkę tańszego. W zależności od rodzaju paliwa, od jednej piątej do jednej trzeciej rynkowego zapotrzebowania zaspokajał do tej pory import. I to między paliwem importowanym a "wyrobem krajowym" urosła tak znacząca różnica w cenie - podaje "Rzeczpospolita".