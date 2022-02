Niższy VAT do końca roku? Koszty poniosą podatnicy

Obniżone stawki VAT-u na paliwa, energię, nawozy i żywność zostaną prawdopodobnie przedłużone do końca 2022 roku. W przeciwnym razie inflacja w drugiej połowie roku może ponownie wyrwać się spod kontroli. Koszty tej obniżki poniosą rzecz jasna podatnicy.

Ważne czynniki zewnętrzne i zachowanie złotego

W 2022 roku do budżetu wpłynie "inflacyjny bonus"

Czytaj też: Inflacja przebiła 9 proc. Takiego wzrostu cen nie było od ponad 21 lat Na tempo wzrostu cen wpływają także czynniki zewnętrzne - ceny energii na światowych rynkach i notowania złotego, będące wypadkową ruchów pary walutowej EUR/USD.- Kluczowe będą też ceny surowców i nośników energii - tutaj uspokojenie jest niezbędne, aby ewentualnie wygasić tarcze. Jeżeli nastąpi silne ożywienie po pandemii i energia wraz z surowcami ponownie zaczną drożeć, zadziała to silnie proinflacyjnie - wówczas przedłużenie tarczy będzie konieczne - prognozuje Piotr Soroczyński.- Także sytuacja na rynku paliw i zachowanie złotego, który powinien się umocnić, będą determinować działania rządu w sprawie obniżonego VAT-u na paliwa. Droższa ropa i słabszy złoty mogą spowodować, że przy powrocie do stawek sprzed obniżki paliwo w Polsce zdrożeje skokowo i stanie się to problematyczne - dodaje ekonomista KIG.A złoty kontynuuje delikatne umocnienie po spadkach na początku roku. W relacji do euro kurs od początku roku spadł o prawie 10 groszy (obecnie wynosi około 4,49 zł), w relacji do dolara spadek również wynosi około 10 gorszy, a jeden dolar wyceniany jest na 3,95 zł.Półroczna obniżka VAT-u na paliwa i żywność to dla budżetu koszt około 10 mld zł. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, przedłużenie obniżki do końca 2022 roku może podnieść sumaryczne koszty tego przedsięwzięcia do około 17 mld zł. Zostanie to jednak skompensowane wpływami do budżetu z tytułu wyższych cen.- Tegoroczna ustawa budżetowa zakłada inflację średnioroczną na poziomie 3,3 proc., to wartość nierealna, zakładać trzeba przedział 6-7 proc. Takie niedoszacowanie oznacza, że do budżetu wpłynie kilkanaście miliardów więcej z naszych kieszeni, z powodu wyższej inflacji i de facto sobie sami sfinansujemy obniżkę VAT-u. Dodatkowo, mamy okres przedwyborczy i rząd będzie raczej unikał wprowadzania podwyżek podatków czy jakichś nowych danin, byłoby to politycznie bardzo niebezpieczne - komentuje Kuczyński.Również w opinii Piotra Soroczyńskiego założenie skrajnie niższej inflacji w ustawie budżetowej generuje "spory zapas, który pozwala nam elastycznie podchodzić do ewentualnej kontynuacji obniżki VAT-u".Ekonomista KIG zwrócił także uwagę na aspekt dodatkowego popytu zza granicy jako nieoczywistego pozytywnego efektu obniżki VAT-u.- Względnie tanie paliwo w Polsce na tle unijnej średniej powoduje, że często tankują u nas np. Niemcy. Przy okazji kupują też inne produkty, na które niekoniecznie jest niższy VAT. To pośrednio kompensuje mniejsze wpływy z obniżonego VAT-u, poprzez większy wolumen sprzedaży paliw konsumentom zza granicy - zauważa ekonomista.Jak powiedział kiedyś amerykański ekonomista Milton Friedman, "inflacja jest formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy". Z tytułu znacząco wyższej inflacji niż zakłada ustawa budżetowa rząd zainkasuje w tym roku kilkanaście miliardów więcej - obniżkę VAT-u sfinansujemy sobie sami.Czytaj też: Polska to podatkowe eldorado. Poborcy są bardzo skuteczni