Norwegia może zawieść nadzieje Europy na ropę i gaz

Norwegia deklaruje chęć wsparcia Europy w kryzysie surowcowym. Najnowsze dane pokazują jednak, że marzenia, by ten skandynawski kraj zastąpił Rosję w dostawach, mogą być trudne do spełnienia.

Norwegia jest - po Rosji - największym producentem ropy i gazu na Starym Kontynencie. Dlatego Europa wiąże z tym krajem nadzieje w kontekście dywersyfikacji dostaw po przecięciu surowcowej pępowiny łączącej ją z Moskwą.

System fiskalny jest atrakcyjny dla inwestorów z sektora wydobycia. Kraj jest też liderem w dziedzinie dekarbonizacji w sektorze wydobywczym.

Ale czy Norwegia potrafi wykorzystać tę szansę i utrzymać lub nawet zwiększyć dostawy?

Wojna w Ukrainie uzmysłowiła rządom wielu europejskich państw, jak groźne było uzależnienie energetyczne od Rosji.

Po tym, jak Europa zdecydowała się odciąć naftową i gazowe więzy, łączące ją z Moskwą, na Starym Kontynencie rozpoczęło się nerwowe poszukiwanie alternatywnych źródeł dostaw surowców.

Jednym z naturalnych kierunków jest Norwegia, największy po Rosji europejski producent ropy i gazu.

Kraj ten już odgrywa najważniejszą rolę na europejskim rynku gazu - zwłaszcza, gdy Rosja odcięła dostawy europejskim odbiorcom. Na rynku ropy Norwegia jest dopiero szóstym graczem, ale po planowanej rezygnacji z rosyjskiego surowca układ sił w Europie może się zmienić... Zwłaszcza że Skandynawowie mają wiele atutów, które mogą uczynić z nich surowcową potęgę - przynajmniej na europejską skalę.

Analitycy Wood Mackenzie do największych atutów Norwegii jako producenta ropy naftowej i gazu zaliczają przyjazny dla inwestorów z sektora wydobywczego system podatkowy, a także wiodącą pozycję w dziedzinie dekarbonizacji tej branży.

Norwegia rajem podatkowym dla inwestorów z sektoru wydobycia

Kwestie podatkowe mogą mieć szczególne znaczenie właśnie teraz, gdy kolejne kraje analizują możliwość nałożenia dodatkowych danin na koncerny energetyczne, czerpiące z kryzysu surowcowego nadzwyczajne zyski.

Wielka Brytania już wprowadziła Energy Profits Levy (czyli 25-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków), nałożony czasowo na firmy z sektora naftowego i gazowego, których dochody w efekcie wysokich cen surowców energetycznych znacząco wzrosły.

Jak zwracają uwagę wiceprezes Wood Mackenzie Fraser McKay oraz Neivan Boroujerdi, dyrektor ds. badań upstream tej firmy konsultingowej, inwestorzy nie znoszą niepewności i podnoszenia obciążeń podatkowych. Dlatego starania władz Norwegii, by zachować neutralność podatkową i stabilne środowisko inwestycyjne, będą właśnie teraz szczególnie doceniane.

Analitycy przypominają, że w czasie spowolnienia gospodarczego w 2020 roku w Norwegii wprowadzono atrakcyjne zachęty podatkowe dla pobudzenia inwestycji w tym kraju.

To działa. Według danych Wood Mackenzie operatorzy skorzystali z zachęt. Gwałtownie wzrosły nakłady na poszukiwania, przygotowania nowych złóż do eksploatacji oraz bieżące remonty w sektorze wydobywczym.

Warto podkreślić, że w obecnym otoczeniu norweskie władze mają wyjątkowo ułatwione zadanie. Nawet mimo atrakcyjnych stawek podatkowych, bardzo wysokie ceny surowców, utrzymujące się na rynkach, i tak pompują norweski budżet. Każdego miesiąca do państwowej kasy wpadają gigantyczne wpływy z eksportu surowców, który odpowiada za 60 proc. norweskiego eksportu.

Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym roku eksport gazu i ropy z Norwegii wzrósł o 77 proc. - do rekordowego poziomu 1,38 biliona koron, czyli ok. 146 mld euro. W tym roku, w wyniku zawirowań na rynkach wywołanych rezygnacją z rosyjskich surowców, można spodziewać się kolejnego rekordu.

Norwegia światowym liderem w obniżaniu emisyjności w sektorze wydobywczym

Jak już wspomnieliśmy, innym atutem Norwegów, który może przyczynić się do ugruntowania pozycji tego skandynawskiego kraju jako surowcowego centrum kontynentu, pozostaje dbałość o kwestie klimatyczne w segmencie upstream.

Wood Mackenzie przypomina, że Norwegia może pochwalić się najniższym poziomem emisji z zakresu 1 i 2 spośród wszystkich krajów najbardziej aktywnych w wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Kraj ten, z najwyższym w Europie odsetkiem energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, od prawie 30 lat elektryzuje platformy morskie. Do 2023 r. niemal 60 proc. norweskiej produkcji ma być częściowo lub w pełni zelektryfikowane - dzięki energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na lądzie lub morzu. Udział w elektryfikacji norweskich złóż bierze także obecny tam PGNiG.

Kraj ten stał się także pionierem w dziedzinie CCS, czyli wychwytywania i składowania CO2.

Nie bez znaczenia dla zazieleniania się sektora upstream w Norwegii są wprowadzone w 1991 r. podatki od emisji dla firm prowadzących wydobycie w obrębie norweskiego szelfu, które należą do najwyższych na świecie. To skutecznie motywuje firmy do działań na rzecz ograniczania szkodliwych skutków ich działalności na środowisko.

Dużo atutów w rękach Norwegów, a wydobycie spada

Mimo rosnącego zapotrzebowania i deklaracji norweskiego rządu, że kraj ten będzie zwiększać wydobycie ropy i gazu w obliczu kryzysu energetycznego, dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: produkcja w tym kraju spada...

Z najnowszych danych Norweskiego Dyrektoriatu Ropy Naftowej (z ang. Norwegian Petroleum Directorate - NPD) wynika, że we wrześniu dobowe wydobycie ropy wyniosło 1,642 mln baryłek dziennie (b/d) i było niższe o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku oraz 9,6 proc. niższe od prognoz, które zakładały wydobycie we wrześniu ponad 1,8 mln b/d.

W przypadku gazu wydobycie we wrześniu wyniosło 303 mln m sześc. dziennie - o 6,5 proc. mniej niż zakładały oficjalne prognozy.

Jak informował portal WNP.PL, wpływ na zmniejszenie produkcji we wrześniu miały problemy techniczne. W norweskiej branży produkcji węglowodorów doszło do kilku awarii, co skutkowało spadkiem wydobycia.

Jednak firma konsultingowa Wood Mackenzie wskazuje również na inne czynniki, wpływające na powolne ożywianie wydobycia węglowodorów w Norwegii. Powolne i – niestety – długofalowe.

Czy uda się utrzymać poziom produkcji w Norwegii?

Jak akcentują analitycy Wood Mackenzie, nie bez znaczenia dla wzrostu aktywności w sektorze wydobycia w Norwegii jest nasilająca się inflacja kosztów na światowych rynkach, a także wciąż występujące zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Sektor upstream wciąż boryka się z problemem ograniczenia mocy produkcyjnych sektora usług, co przekłada się na terminy realizacji i ryzyko wykonawcze.

W dłuższej perspektywie problemem będzie też kurcząca się lista możliwości rozwoju projektów węglowodorowych w regionie. Chociaż obecny poziom produkcji prawdopodobnie zostanie utrzymany do końca lat 20. tego stulecia, to na horyzoncie próżno szukać nowych odkryć... Jak wskazują analitycy, po 2022 roku w planach jest bardzo niewiele projektów typu greenfield.

Wpływ na zmniejszające się zainteresowanie projektami w tym regonie zostało spotęgowane dodatkowo przez zmiany w krajobrazie korporacyjnym branży.

"Trwająca od lat konsolidacja zmniejszyła w ostatnich latach liczbę aktywnych podmiotów o połowę i pojawiają się wątpliwości, czy obecni gracze mają apetyt, możliwości finansowe lub wiedzę, aby odblokować złożone projekty, które są niezbędne do utrzymania tempa rozwoju sektora" - piszą w analizie wiceprezes Wood Mackenzie Fraser McKay oraz Neivan Boroujerdi, dyrektor ds. badań upstream tej firmy konsultingowej.

Jak widać, europejskie marzenia o umocnieniu potęgi surowcowej Norwegii mogą być trudne do spełnienia...