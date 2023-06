Norwegia odkręca kurek z gazem i ropą. To dobra wiadomość dla Orlenu

Norweski rząd zgodził się na inwestycje w nowe pola naftowe i gazowe. To dobre wieści dla Europy, ale i dla Orlenu.

Norweski rząd zatwierdził plan zagospodarowania 19 nowych pól naftowych i gazowych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Inwestycje, przekraczające 200 mld koron norweskich (18,51 mld dol.), będą na nich realizować koncerny Aker BP, Equinor, Wintershall Dea i OMV.

Zgoda norweskiego rządu na zagospodarowanie nowych pól naftowych i gazowych to dobre wieści dla Orlenu

To dobre wieści dla Orlenu, gdyż jego spółka zależna PGNiG Upstream Norway jest współudziałowcem koncernów Aker BP i Equinor w norweskich złożach.

Polski koncern z resztą już pochwalił się tym, że wraz z partnerami otrzymał zgodę na zagospodarowanie złóż Orn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które w szczytowym okresie produkcji mogą dać nawet 400 mln m3 gazu rocznie.

Dla Orlenu, który po przejęciu PGNiG jest największym producentem gazu w kraju, norweskiego złoża są podstawowym kierunkiem, gdzie poszukuje nowych złóż, by zwiększyć własne wydobycie. W ostatnich dwóch latach koncern podwajał produkcję w Norwegii.

- Dziś wydobywamy tam rekordową ilość gazu ziemnego - mówił w niedawnej rozmowie z WNP.PL Robert Perkowski, wiceprezes Orlenu ds. wydobycia.

Norwegia chce odpowiedzieć na nadzieje Europy na ropę i gaz

Norwegia konsekwentnie realizuje swoją strategię udostępniania nowych złóż firmom poszukiwawczo-wydobywczym, by zwiększyć w perspektywie kolejnych dekad produkcję ropy i gazu. W 2020 r. norweski parlament wprowadził tymczasowe zachęty podatkowe, aby zachęcić do inwestycji w złoża. Operatorzy działający na Norweskim Szelfie Kontynentalnym skorzystali z zachęt. Gwałtownie wzrosły nakłady na poszukiwania, przygotowania nowych złóż do eksploatacji oraz bieżące remonty w sektorze wydobywczym.

Kolejne otwarcie nowych pól da dodatkowy impuls do działania. Jak informuje Reuters, wśród pól które 28 czerwca otrzymały ostateczne zatwierdzenie, znalazło się dziewięć obsługiwanych przez Aker BP, trzy przez Equinor i kilka przez Wintershall Dea i OMV.

- Są to projekty, które przyczynią się do utrzymania wysokiego i stabilnego wydobycia z norweskiego szelfu kontynentalnego, a także tworzenia miejsc pracy i wartości w całym łańcuchu dostaw przemysłu wydobywczego – powiedział cytowany przez agencję minister ds. ropy naftowej i energii Terje Aasland.

Norwegia jest - po Rosji - największym producentem ropy i gazu na Starym Kontynencie. Dlatego Europa wiąże z tym krajem nadzieje w kontekście dywersyfikacji dostaw po przecięciu surowcowej pępowiny łączącej ją z Moskwą. W ubiegłym roku kraj ten wyprzedził Rosję jako największy dostawca gazu do Europy po tym, jak Moskwa odcięła dostawy do swoich zachodnich odbiorców.