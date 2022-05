Norwegowie wydadzą więcej na inwestycje w złoża ropy i gazu

Norweski Narodowy Urząd Statystyczny szacuje, że w 2022 roku znacząco wzrosną nakłady inwestycyjne w sektorze paliwowym. Przewidywania mówią o tym, że firmy zainwestują około 17,6 miliardów dolarów w zagospodarowanie nowych złóż, pobudzenie wydobycia w częściowo wyeksploatowanych pokładach oraz studia koncepcyjne. W przyszłym roku nakłady mogą być jeszcze wyższe.

W ocenie analityków Norweskiego Narodowego Urzędu Statystycznego firmy z sektora paliwowego zadeklarowane inwestycje w wydobycie i przygotowanie nowych złóż do eksploatacji przekroczą 167,2 miliardów koron norweskich czyli 17,57 miliardów koron. W stosunku do wcześniejszych deklaracji oznacza to wzrost nakładów o ponad 10 procent.

W 2020 roku, po wprowadzeniu obostrzeń wynikających z ogólnoświatowej pandemii, światowe zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny spadło o ponad 20 procent. Wówczas parlament norweski podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowych zachęt dla wszystkich inwestorów. Firmy które podejmą się przygotowania nowych projektów zagospodarowania złóż, przeprowadzą odwierty i prace eksploracyjne oraz przygotują studia koncepcyjne dotyczące przygotowania wydobycia mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Podstawowym warunkiem uzyskania rządowych bonusów jest przedstawienie dokładnych planów inwestycyjnych oraz wskazanie źródeł realizacji prac poszukiwawczych. Dokumenty muszą zostać złożone do końca tego roku do ministerstwa energetyki.

Problemy związane z zaopatrzeniem w rosyjskie węglowodory po inwazji na Ukrainie wskazują na to, że pomimo wygaśnięcia ulg podatkowych inwestycje w norweskie złoża będą ciągle rosły. Wstępnie, na początku tego roku założono, że będzie to ponad 130 miliarda koron, ale mogą być one nawet o połowę wyższe.

Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i jej ekwiwalentu ze złóż norweskich wynosi w maju około 4 miliony baryłek. Deklaracje Equinora i innych koncernów naftowych potwierdzają, że w kolejnych miesiącach, aż do późnej jesieni wydobycie może się utrzymywać na podobnym poziomie.

