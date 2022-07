Notowania Orlenu i Lotosu pod presją ekstra podatku od zysków

Analitycy Biura Maklerskiego mBanku podnieśli cenę docelową akcji PKN Orlen i podtrzymali rekomendację kupuj. Podobną rekomendację wydali w przypadku Lotosu. Jednak cieniem na notowaniach obu spółek kładzie się zapowiedziany na przyszły rok specjalny podatek od zysków firm paliwowych i energetycznych.

Analitycy BM mBanku w raporcie, który był rozpowszechniany 5 lipca , a dziś został oficjalnie upubliczniony, podnieśli cenę docelową akcji PKN Orlen do 95,38 złotych z 87,69 złotych i podtrzymali rekomendację kupuj.

- Kurs Orlenu od początku roku zachowuje się praktycznie najgorzej z całego spektrum spółek rafineryjnych zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych. Nie widzimy do tego uzasadnienia, sytuacja poza segmentem detalicznym jest dobra. Spółka znacznie poprawiła swoje wyniki we wszystkich kluczowych segmentach. Perspektywy na kolejny rok, nawet przy normalizacji marż rafineryjnych również wyglądają obiecująco w kontekście ekspozycji na rekordowe ceny energii elektrycznej- czytamy w komunikacie.

Analitycy uważają, że rynek przesadnie przeszacowuje wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych. Nawet jeśli zostałby on wprowadzony w przyszłym roku to nie w tak ekstremalnej formie jak dziś dyskontowane są notowania Orlenu, ponieważ w tym roku zyski będą 3 razy wyższe niż średnie z ostatnich 5 lat, a cena akcji praktycznie jest na tym samym poziomie. Dodatkowo rynek kompletnie ignoruje potencjalną wartość jaką może wygenerować fuzja z PGNiG.

Równocześnie przygotowane zostały rekomendacje dla Lotosu, w których analitycy BM mBanku podnieśli cenę docelową akcji do 110,62 złotych z 90,36 podtrzymując rekomendacje kupuj.

-Oczywiście trwająca fuzja z PKN Orlen jest swego rodzajem hamulcem dla kursu i istnieje ryzyko, że ostateczny parytet nie będzie w pełni odzwierciedlał aktualnych atutów Lotosu. Jednakże w obecnej sytuacji dużego niedowartościowania obydwu koncernów potencjalne odchylenie na parytecie nie gra tak istotnej roli z punktu widzenia bezwzględnej atrakcyjności inwestycji- czytamy w komunikacie.

Podczas dzisiejszej sesji akcje PKN Orlen zanotowały spadek. Na zamknięcie notowań ich wartość spadła o 3,76 procent do 70,60 złotych, natomiast akcje Lotosu kosztowały 71,20 złotego co oznacza spadek w stosunku do piątkowego zamknięcia o 2,73 procenta