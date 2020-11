Nowa strategia PKN Orlen. 140 mld zł na inwestycje

Czysta energetyka i nowoczesna petrochemia mają wytyczać drogę transformacji Grupy PKN Orlen. Zgodnie z ogłoszoną strategią koncernu do 2030 roku planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. - Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu - mówił podczas prezentacji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.





dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej,

rozwój energetyki odnawialnej,

rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach,

rozwój w obszarze recyklingu,

budowa pozycji w paliwach alternatywnych: elektromobilność, wodór, CNG/LNG.

W obszarze wydobycia oznacza to budowanie portfela aktywów wydobywczych w gazie i rekonfiguracja obecnych aktywów w obszarze wydobycia. W segmencie rafineryjnym inwestycje skupiać się mają na poprawie efektywności i konsolidacji aktywów rafineryjnych oraz dalszym rozwoju biopaliw i biokomponentów. W segmencie detalicznym inwestycje realizowane mają być poprzez rozbudowę sieci i oferty detalicznej. W obszarze dystrybucji energii i gazu następować ma optymalizacja inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Inwestycje w petrochemii skupiać mają się na rozwoju aktywów.



W obszarze energetyki odnawialnej zakładany jest dynamiczny rozwój aktywów w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz fotowoltaice. Rozwój aktywów zakładany jest również w energetyce gazowej.



Koncern w swoim dziesięcioletnim planie zakłada także inwestycje w detalu pozapaliwowym, w tym w nowe kanały i zintegrowaną ofertę usług pozapaliwowych, inwestycje w budowę pozycji w obszarach nowej mobilności, w rozwój technologii i budowę mocy w recyklingu oraz biomateriałach.



Swoje miejsce w strategii Orlenu znalazł także wodór i inwestycje w technologie wodorowe. Koncern ma ambicję zajęcia znaczącej pozycji w transporcie i energetyce opartej na wodorze. Nakłady na badania, rozwój i innowacje oraz rozwiązania cyfrowe sięgnąć mają do 2030 r. ok. 10 mld złotych.

Gigantyczny plan PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł, w tym:

ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne,

ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych,

ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki.

ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku,

ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, przy zachowaniu wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,0 – 2,5x,

ok. 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance bez regresu, finansowanie unijne.

