Nowe przykrycie zabezpieczy rurociąg naftowy pod dnem Drwęcy. PERN ogłasza przetarg

PERN wykona nowe zabezpieczenie rurociągu naftowego pod dnem Drwęcy

PERN ogłosił postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie nowego przykrycia rurociągu naftowego przechodzącego pod dnem Drwęcy w Brodnicy. W dokumentacji postępowania PERN poinformował, że przedmiotem zakupu jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych, które mają polegać na wykonaniu nowego przykrycia rurociągu na przejściu przez rzekę Drwęcę, celem zabezpieczenia przed ewentualnym odkryciem w miejscowości Brodnica na odcinku Rypin-Łasin.

Spółka zaznaczyła, iż chodzi m.in. o spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe, dalekosiężne, służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie.

"Roboty będą miały charakter prewencyjny, który związany jest z działaniem nurtu rzeki Drwęcy, który znosi elementy przykrywające rurociąg" - zaznaczył PERN. Spółka podkreśliła przy tym, że planowane nowe zabezpieczenie "to standardowe działanie przez PERN mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa eksploatacji magistrali".

PERN przypomniał, że Drwęca na całej długości stanowi rezerwat wodny zwany "Rzeka Drwęca", utworzony w celu ochrony środowiska wodnego i bytujących w nim ryb. W związku z tym - jak wskazała spółka - wszelkie prace należy prowadzić tam bez użycia sprzętu ciężkiego, a w przypadku, gdy będzie on niezbędny, jego wykorzystanie powinno zostać ograniczone do niezbędnego minimum, przy czym place manewrowe, składowiska materiałów i zaplecze powinny być zlokalizowane poza obszarem chronionym.

Jak podał PERN, oferty w postępowaniu na remont przejścia rurociągu przez Drwęcę w Brodnicy należy składać do 27 października.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

Spółka dysponuje 19 bazami paliwowymi w całej Polsce, których pojemność wynosi ponad 2,65 mln metrów sześc. produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc. Zarządza także w całym kraju siecią 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych.

W styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. Od kilku lat spółka realizuje program przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski.