Nowe stacje, petrochemia i wodór. Daniel Obajtek o umowach z Saudyjczykami i Węgrami

- Należy patrzeć na te transakcje stricte biznesowo - mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w kontekście przedstawionych szczegółów transakcji w ramach realizacji środków zaradczych w toku przejęcia Grupy Lotos. Mowa o sprzedaży 30 proc. rafinerii gdańskiej, pakietu 417 stacji Lotosu oraz 9 baz paliw i biznesu asfaltów i biopaliw.

Nowe kierunki rozwoju we współpracy z Saudyjczykami

Rozwój detalu i dalsze inwestycje w stacje paliw

Bazy paliw w rękach polskiej spółki

Kalendarium fuzji Orlenu i Lotosu

- Lotos nie ma zaplecza, ludzi i potencjału do budowy petrochemii. Dlatego trzeba patrzeć na tę transakcję stricte biznesowo. To jest przyszłość dla rafinerii w Gdańsku - dodał prezes Orlenu, dodając jednocześnie, że dzięki niej Saudi Aramco zyskuje dostęp do 100-milionowego rynku Europy Środkowej.Jak wyliczył prezes Orlenu, całkowita wartość transakcji z Saudi Aramco to 2,1-2,2 mld zł, które koncern będzie chciał zainwestować, m.in. w rynek detaliczny.Jak zdradził podczas spotkania z dziennikarzami prezes PKN Orlen, wejście w partnerstwo z Saudi Aramco otwiera również nowe kierunki rozwoju przed PKN Orlen.- Stajemy się elementem łańcucha globalnych firm, chcemy wejść w krwioobieg firmy Saudi Aramco. Nie wykluczamy zaangażowania się w inwestycje tego koncernu w innej części świata, jeśli padnie taka propozycja - mówił Daniel Obajtek.Zwrócił przy tym uwagę na kwestie inwestycji wodorowych, które w toku transformacji energetycznej nabierają na znaczeniu. Jak podkreślał jednak, zielony wodór jest przyszłością, ale najpierw trzeba przejść przez kolejne etapy, jak tzw. niebieski wodór, czyli produkowany z gazu przy jednoczesnej eliminacji CO2 w trakcie produkcji.Jak zdradził prezes Orlenu, wkrótce poznamy szczegóły strategii wodorowej Orlenu, która będzie uszczegółowieniem strategii Grupy Orlen do 2030 r., którą poznaliśmy pod koniec 2020 r.- Myślę że szczegóły ogłosimy w przeciągu kilku tygodni - ocenił Daniel Obajtek, dodając że swoje miejsce w wodorowej strategii Orlenu ma i Grupa Lotos.Prezes Orlenu odniósł się również do podpisanych 12 stycznia umów z węgierskim koncernem MOL, zakładających sprzedaż 417 stacji Lotosu i przejęcie 144 punktów MOL-a na Węgrzech.- To były ciężkie rozmowy, jednak udało się dokonać wymiany, na której najbardziej nam zależało - mówił Daniel Obajtek. Jak wyjaśniał, nie jest to klasyczna wymiana aktywo za aktywo, bo dochodzą tu kwestie finansowania i kupowania.Przypomnijmy, że wartość transakcji sprzedaży MOL-owi pakietu stacji Lotosu została określona na 610 mln dol., a pakiet 189 stacji zlokalizowanych na Węgrzech i w Słowacji – na kwotę 259 mln dol.Jak podkreślał prezes Orlenu, EBITDA przejmowanych stacji MOL-a jest porównywalna do stacji Orlenu. Są to punkty rozlokowane wokół Budapesztu i co ważne, polski koncern ma zabezpieczony dla nich rynek dostaw.Prezes Orlenu zdradził, że w toku negocjacji padały propozycje przejęcia większej liczby stacji, jednak Orlen nie jest - jak to podkreślił Daniel Obajtek - kolekcjonerem stacji, bo najważniejsza jest stopa zwrotu inwestycji.Przejęte w wyniku fuzji stacje Lotosu docelowo działać będą pod szyldem Orlenu. Czy MOL zdecyduje się również na rebranding? To zależy od decyzji węgierskiego koncernu. Dostał on licencję na używanie marki Lotos na okres 5 lat.Daniel Obajtek zdradził również, że Orlen ma już przygotowane inwestycje pod 100 kolejnych stacji, a ze środków pozyskanych ze sprzedaży aktywów stacyjnych Lotosu będzie przejmował kolejne stacje w regionie.- Trwają negocjacje, umowy lada chwila będą podpisane. Chcemy rozwijać się w regionie - dodał Daniel Obajtek. Będą to stacje na rynkach, gdzie koncern jest już obecny.W odniesieniu do sprzedawanych aktywów Lotosu w obszarze asfaltu i logistyki Daniel Obajtek podkreślał, że trafiają one do polskiej spółki giełdowej - Unimotu, dobrze znaną na rynku, z którą Orlen współpracuje od lat.- Muszę podkreślić, że nie ma tu żadnego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tych 9 baz o wolumenie 350 tys. m3 to zaledwie 7 proc. powierzchni magazynowej kraju - dodał Daniel ObajtekPrzewidziany w środkach zaradczych terminal paliwowy, który Orlen ma wybudować w Szczecinie, według informacji przekazanych przez prezesa, ma powstać w ciągu 2 lat i kosztować ok. 200 mln zł. Orlen będzie miał zagwarantowany dostęp do jego mocy.Przedstawiony 12 stycznia 2022 r. sposób realizacji narzuconych przez Komisję Europejską środków zaradczych trafi teraz do Brukseli. Co prawda unijni urzędnicy nie mają żadnego określonego terminu na wydanie ostatecznej zgody na przejęcie Lotosu przez Orlen, jednak płocki koncern spodziewa się decyzji w ciągu dwóch miesięcy. Następnie polski koncern będzie miał sześć miesięcy na przeprowadzenie wszystkich transakcji.- Nie ma żadnych logicznych przesłanek, by obawiać się zakwestionowania przez Brukselę któregokolwiek z partnerów. Nie ma tu żadnego zagrożenia konkurencyjności. Z resztą tak staraliśmy się prowadzić dialog z KE i dobierać partnerów, żeby nie było żadnych problemów w tym zakresie - mówił Daniel Obajtek.Jak wyjaśniał dalej, po decyzji KE przyjdzie czas na wyceny, ustalanie parytetu wymiany akcji, na co zgodzić będą musieli się w dalszej kolejności akcjonariusze obu spółek.- Spodziewamy się, że całkowite przejęcie Lotosu może nastąpić na koniec czerwca i początek lipca - podsumował Daniel Obajtek.