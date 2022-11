Nowy duży Orlen pokazał wyniki. Trudne otoczenie odbija się na biznesie

11,7 mld zł EBIDTA LIFO, blisko 73 mld zł przychodów i zysk netto na poziomie 6,8 mld zł. Tak prezentują się opublikowane przez Orlen wyniki za III kwartał 2022 r.

Grupa PKN Orlen wypracowała w III kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO, najlepiej opisujący zyskowność w branży paliwowo-naftowej, na poziomie 11,7 mld zł.

Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,62 mld zł, a przychody blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 6,8 mld zł.

Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, bardzo dobry wynik również osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu. Sprzedaż na stacjach Orlenu w Polsce odpowiadała zaledwie za 4 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO grupy.

Najlepiej opisująca zyskowność w branży EBITDA LIFO wyniosła w III kwartale 2022 roku 11,68 mld zł, a o czyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,62 mld zł. W analogicznym okresie 2021 roku EBITDA LIFO wynosiła 4,3 mld zł, a oczyszczona EBITDA LIFO wynosiła blisko 4 mld zł rok wcześniej. Jednak w porównaniu do drugiego kwartału tego roku była niższa o 2,1 mld zł, czyli o 20 proc.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kw. blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej.

Zgodnie z zapowiedziami znaczny wpływ na wyniki grupy miało przejęcie Grupy Lotos, sfinalizowane 1 sierpnia. Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu zwiększyła w III kwartale 2022 roku skonsolidowaną EBITDA grupy o ok. 5,9 mld zł.

- Wyniki za trzeci kwartał pokazują już pierwsze efekty budowy silnego koncernu multienergetycznego. Zwiększyliśmy skalę działania i sukcesywnie uwalniamy synergie wynikające z połączenia potencjałów PKN Orlen i Grupy Lotos. Nasza strategia biznesowa ukierunkowana na dywersyfikację działalności procentuje. Mimo wyjątkowo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i pogarszającej się koniunktury, spowodowanej konfliktem w Ukrainie, osiągnęliśmy w minionym kwartale wyniki, które dają nam bezpieczeństwo finansowe i możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla zwiększania wartości zintegrowanej Grupy. Jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania, z których najważniejszym jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków. Temu służy także zrealizowana z sukcesem fuzja z PGNiG - mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Większy po przejęciu Lotosu segment rafinerii w trudnym otoczeniu

Segment rafinerii wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA LIFO na poziomie 8 mld zł. Jednak po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, w tym m.in. o 1,7 mld zł wyniku przejętej Grupy Lotos, EBITDA LIFO jest niższa o 1,4 mld zł, czyli o 20 proc. licząc kwartał do kwartału.

Jak tłumaczy koncern, na rezultat osiągnięty przez segment wpłynęło przede wszystkim otoczenie makroekonomiczne i oderwanie się światowych notowań ropy od notowań produktów paliwowych. Było to spowodowane globalnym wzrostem popytu na paliwa oraz ograniczoną z powodu wojny podażą w Europie i na całym świecie.

Przerób ropy w rafineriach Orlenu wyniósł 10,5 mt. To wzrost o 3,3 mt (kw/kw), w tym o 1,8 mt w efekcie ujęcia przerobu rafinerii w Gdańsku. Wykorzystanie mocy w rafineriach koncernu wyniosło 98 proc., w tym płockiej rafinerii 102 proc. i było na zbliżonym poziomie (r/r). Miało to związek głównie z rosnącą konsumpcją paliw w Polsce, która od początku roku wzrosła o 0,3 mt.

W trzecim kwartale (kw/kw) koncern odnotował wzrost sprzedaży o 51 proc., w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 57 proc., oleju napędowego o 54 proc., LPG o 59 proc., paliwa lotniczego JET o 46 proc., a COO o 9 proc.. W Polsce sprzedaż była wyższa o 62 proc., w Czechach o 22 proc., a na Litwie o 47 proc.

Segment petrochemii z niższą sprzedażą i wynikiem

Jak czytamy w raporcie spółki, segment petrochemii w omawianym okresie wypracował niższy o 60 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 698 mln zł. Orlen tłumaczy to spowolnieniem gospodarczym oraz niższymi marżami petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PCW i nawozach, a także wpływem kursów walut.

Sprzedaż zmniejszyła się o 18 proc. w ujęciu kwartał do kwartału do poziomu 1,1 mt.

Segment energetyki napędza wyniki Orlenu. Coraz więcej energii z OZE

Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki. W trzecim kwartale br. segment ten osiągnął EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, o 36 proc. więcej niż we wcześniejszym kwartale.

Do tego rezultatu zalicza się wynik Grupy Energa na poziomie 1088 mln zł, wyższy o 13 proc. (kw/kw). W tym czasie łączna produkcja energii w Grupie Orlen wyniosła 2,8 TWh, z czego 55 proc. pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem.

Moc zainstalowana Grupy Orlen wyniosła 3,4 GWe oraz 6,8 GWt.

Wyższa sprzedaż w detalu, ale okupiona promocjami obniżającym wynik

Orlen podsumował także wyniki kwartalne segmentu detalicznego, czyli stacji paliw. Wypracowana przez ten segment EBITDA było o ponad 20 proc. wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 856 mln zł. Orlen tłumaczy wzrost wyższą sprzedażą sezonową i organizowanymi akcjami promocyjnymi, co przełożyło się na niższy o 8 proc. wynik w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Wpływ na to miał także spadek o 23 proc. rok do roku marży paliwowej w Polsce, przy jednoczesnym jej wzroście w Niemczech o 29 proc. i Czechach o 5 proc. Zysk operacyjny stacji w Polsce był o 23 proc. niższy niż w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego.

W trzecim kwartale br. sprzedaż wyniosła ponad 2,5 mt. To wzrost o 9 proc. (kw/kw), w tym: w Polsce o 11 proc., w Czechach o 4 proc., Niemczech o 4 proc. i na Litwie o 5 proc.. Wyższa była sprzedaż: benzyny o 11 proc., oleju napędowego o 7 proc. i LPG o 5 proc.

Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2898 stacji paliw, co oznacza wzrost o 13 obiektów kwartał do kwartału, w tym: w Polsce o 6, na Słowacji o 4, w Czechach o 3, przy porównywalnej liczbie stacji w Niemczech i na Litwie.

Fuzja z Lotosem podbiła wyniki segmentu upstream

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu wzrósł o ok. 150 proc. w stosunku kwartalnym do 842 mln zł. Jak wskazuje Orlen, to głównie efekt konsolidacji wyniku spółek Grupy Lotos na poziomie 0,5 mld zł.

Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 26 proc. kwartał do kwartału, w tym: wyższa była sprzedaż ropy o 81 proc. i gazu ziemnego o 27 proc., przy niższej sprzedaży kondensatu gazowego o 8 proc. Wzrosło także średnie wydobycie o 11,6 tys. boe/d w ujęciu kwartalnym, czyli o 62 proc.

10, 8 mld zł inwestycji w trudnym otoczeniu makro

Orlen zwraca również uwagę na realizowane inwestycje. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku grupa przeznaczyła na ten cel 10,8 mld zł. Wśród najważniejszych wymienia przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy biometanownie.

Grupa Orlen wskazuje również na obniżenie zadłużenia o 6,8 mld zł kwartał do kwartału i utrzymanie bezpiecznego stosunku długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA na poziomie 0,09.