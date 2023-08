Nowy podatek uderzył w konkurenta Orlenu

Węgierska grupa paliwowo-gazowa MOL w drugim kwartale 2023 roku zanotowała spadek wyniku EBITDA do 411 milionów dolarów. Wpływ na to miało negatywne otoczenie gospodarcze oraz rozliczenie nowego podatku wprowadzonego przez rząd węgierski.

Na wyniki MOL-a z drugiego kwartału 2023 roku bezpośredni wpływ miało rozliczenie 315 milionów dolarów nowego podatku od dochodu wprowadzonego w tym roku przez rząd węgierski.

Poziom obciążeń podatkowych powoduje, że MOL może w najbliższym czasie stracić swoją konkurencyjność biznesową.

Segment detaliczny, w tym prawie 500 stacji paliwowych w Polsce, znacząco poprawił wyniki finansowe.

Węgierski koncern paliwowo-gazowy MOL podał w komunikacie giełdowym, że w drugim kwartale 2023 roku jego wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań finansowych, podatków oraz amortyzacji) spadł do 411 milionów dolarów. Przed rokiem było to ponad 1,35 miliarda dolarów. Prognoza spółki na cały rok została podtrzymana i zakłada uzyskanie wyniku EBITDA na poziomie około 2,5 miliarda dolarów.

MOL poinformował, że zarówno działalność związana z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, jak i segment rafineryjno-petrochemiczny pozostawały w minionym kwartale pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych oraz konieczności zapłacenia dodatkowego podatku od dochodu.

Podatek został wprowadzony w trybie nadzwyczajnym w tym roku przez rząd węgierski, który pilnie poszukuje dodatkowych wpływów do budżetu. Na wyniki oddziaływały także dodatkowe podatki i opłaty licencyjne za wydobycie węglowodorów.

MOL musi w tym roku zapłacić 315 milionów podatku od zysków nadzwyczajnych, co poważnie wpłynie na obniżenie zysku netto

Spółka podjęła decyzję, że całość należnego podatku (około 315 milionów dolarów) zostanie rozliczona w drugim kwartale tego roku, co w oczywisty sposób pogorszyło wyniki finansowe za ten okres.

- Otoczenie zewnętrzne okazało się zbyt mało korzystne, aby zrównoważyć negatywny wpływ rządowych interwencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Bez wątpienia wpłynęły one na nasze wyniki w pierwszej połowie roku, a w szczególności w drugim kwartale 2023 roku. Obecny poziom obciążeń, jeśli nie zostanie w najbliższym czasie obniżony, pogorszy konkurencyjność Grupy MOL i wpłynie na jej zdolność do generowania przepływów gotówkowych, niezbędnych do realizacji naszych planów inwestycyjnych - powiedział prezes i dyrektor generalny grupy MOL Zsolt Hernadi.

Dział rafineryjny i petrochemiczny przyniósł wynik EBITDA za drugi kwartał na poziomie 102 milinów dolarów i był niższy od zakładanego - ze względu na nowe regulacje prawne, presje na marże petrochemiczne oraz mniej korzystne warunki makro w sektorze rafineryjnym.

W przypadku segmentu wydobywczego EBITDA sięgnęła 99 milionów dolarów. Tutaj negatywny wpływ miały nowe podatki od nadzwyczajnych zysków, spadające ceny węglowodorów oraz przerwa w wydobyciu ropy naftowej w Kurdystanie. Ze względu na rozstrzygnięcia Trybunału Arbitrażowego, dotyczące rozliczeń za eksportowaną ropę pomiędzy rządem Autonomicznego Kurdystanu i rządem centralnym w Iraku, Turcja wstrzymała na kilka tygodni przesyłanie surowca.

Doprowadziło to do czasowego wstrzymania eksploatacji złóż, w których węgierski MOL posiada udziały. Sytuacja powróciła do normy w III kwartale, co jest pozytywnym sygnałem dla spółki.

Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale tego roku 175 milionów dolarów na poziomie EBITDA

Segment detaliczny, czyli consumer services, znacząco poprawił wynik EBITDA w drugim kwartale, przynosząc 175 milionów dolarów. Duży wpływ na to miało konsolidowanie w przychodach 410 stacji paliw w Polsce, które zostały przejęte w minionym roku przez koncern w wyniku transakcji z Orlenem. Dodatkowo w naszym kraju działa 85 stacji pod marką słowackiej spółki zależnej - Slovnaft Patron.

W minionym tygodniu pisaliśmy w WNP.PL o problemach, jakie mieli polscy akcjonariusze grupy MOL, którzy w piątek nie otrzymali wpłat na rachunki inwestycyjne w biurach maklerskich z tytułu należnej dywidendy za 2022 rok.

Jak udało nam się ustalić, spółka nie przekazała na czas pieniędzy i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych nie mógł dokonać rozliczeń. Sprawa wyjaśniła się poniedziałek, kiedy pierwsze przelewy zrealizowano. Dodatkowym wymogiem ze strony MOL-a była konieczność złożenia przez akcjonariuszy oświadczenia z uzupełnionymi danymi osobowymi. Biura maklerskie na bieżąco przekazują te informacje do spółki, która przelewa należne środki na rachunki inwestycyjne.

Przypomnijmy, że głównymi akcjonariuszami grupy MOL są państwo węgierskie - kontrolujące 15,24 proc. akcji, Tihany Foundation (10,00 proc.), Oman Oil Company (7,14 proc.), bank OTP (4,90 proc.). Dziesięć polskich OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) łącznie posiada ponad 3 proc. akcji. MOL notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2004 roku.