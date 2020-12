Nowy zbiornik w bazie paliw PERN w Boronowie ukończony przed terminem

Dwa tygodnie przed terminem PERN oddał do użytku w swej bazie paliw w Boronowie nowo wybudowany zbiornik na olej napędowy o pojemności 10 tys. metrów sześc. Spólka podkreśliła, że inwestycję udało się zrealizować wcześniej, mimo trwającej pandemii koronawirusa i wynikających z niej obostrzeń.

Informując w czwartek o nowym zbiorniku w bazie paliw w Boronowie, PERN przypomniał m.in., że w czerwcu inny tego typu obiekt spółki zlokalizowany w Koluszkach zwiększył zdolności magazynowe o 32 tys. metrów sześc. PERN podał też, że finalizowane są prace przy kolejnych siedmiu zbiornikach w jego bazach paliwowych: w Małaszewiczach, Dębogórzu, Rejowcu i Emilianowie.

"Dwa tygodnie wcześniej niż wynikało to z harmonogramu prac, PERN oddał do eksploatacji kolejny zbiornik paliwowy w tym roku. Tym razem firma przekazała na potrzeby klientów 10 tys. metrów sześc. w bazie w Boronowie" - oznajmił PERN w komunikacie. Spółka podkreśliła, że zbiornik ten, przeznaczony do przechowywania oleju napędowego, "został oddany przed terminem mimo trwającej pandemii i konieczności zachowania rygorów sanitarnych".

PERN ocenił, że inwestycja w bazie paliw w Boronowie jest potwierdzeniem, iż spółka "skutecznie realizuje zobowiązania wobec klientów, wynikające ze swojej strategii i polityki energetycznej Polski".

"Zgodnie z umową pomiędzy konsorcjum Mostostal Warszawa - lider oraz Mostostal Płock - partner, budowa miała potrwać 56 tygodni. Odbioru końcowego inwestycji dokonujemy w 54 tygodniu jej trwania" - przekazał Paweł Wysocki, dyrektor pionu technicznego w PERN, cytowany w informacji spółki.

Jak podał PERN, do wybudowania zbiornika na olej napędowy w bazie paliw w Boronowie wykorzystano ok. 443 tony stali. Spółka zwróciła jednocześnie uwagę, iż obiekt ten nie jest jedynym w ramach realizowanego tam programu zwiększania pojemności magazynowych, oprócz ropy naftowej, także na paliwa.

"W ramach drugiego etapu rozbudowy pojemności magazynowych PERN buduje nowe zbiorniki również w Dębogórzu, Emilianowie, Rejowcu i Małaszewiczach. Łącznie da to 222 tys. metrów sześc. dodatkowej pojemności" - podkreśliła spółka. Zaznaczyła przy tym, że "obecnie trwają także przygotowania do trzeciego etapu rozbudowy".

Pierwszy etap zwiększania przez PERN pojemności na paliwa w bazach spółki obejmował wybudowanie czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.