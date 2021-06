O krok od powtórki kryzysu z zanieczyszczoną ropą z Rosji

Nawet 350 tys. ton zanieczyszczonej ropy znalazło się w rosyjskim systemie przesyłowym. Sami Rosjanie przyznają, że w ostatniej chwili udało się zapobiec powtórce sytuacji z 2019 roku, kiedy to „brudna” ropa sparaliżowała funkcjonowanie ropociągu Przyjaźń.

Nowy incydent z brudną ropą stał się powodem, dla którego Transnieft ponawia potrzebę wprowadzenia dodatkowej kontroli nad punktami wejścia do ropociągu (miejscami, gdzie surowiec wtłaczany jest do systemu), za pośrednictwem którego ropa jest dostarczana do systemu głównych rurociągów naftowych.Po kryzysie z 2019 r. Transnieft próbowała przejąć kontrolę nad wszystkimi punktami wejścia, z których wiele należy do koncernów naftowych, a także zaproponowała wprowadzenie jednolitego standardu dla laboratoriów sprawdzających jakość dostarczanej do systemu ropy.Z kolei Rosnieft proponował pozyskanie niezależnych rzeczoznawców do sprawdzania jakości ropy i krytykował zamiary Transnieftu dążące do przejęcia kontroli nad punktami wejścia, uważając, że te działania nie pomogą uniknąć powtórki sytuacji z wiosny 2019 roku i pociągną za sobą dodatkowe koszty dla użytkowników.Eksperci wskazują jednak, że problem trzeba rozwiązać. A sytuacja rozmytej odpowiedzialności za wtłaczaną do systemu przesyłowego ropę jest zła i grozi powtórką z wiosny 2019 roku.Wówczas zanieczyszczone związkami chloroorganicznymi zostało 4 mln ton surowca. W mniejszym lub większym stopniu ucierpieli odbiorcy ropy z Niemiec, Polski, Białorusi, Słowacji. Eliminacja skutków zanieczyszczenia trwała wiele miesięcy, podczas których Transnieft stopniowo mieszał czysty surowiec z brudną ropą, dążąc do obniżenia stężenia niekorzystnych związków.Jak podkreślają eksperci, wiarygodność Rosji dość mocno zaś ucierpiała.