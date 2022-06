Obajtek: Budowa jednego koncernu multienergetycznego zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos jest konieczna z punktu widzenia obu firm i ich klientów, a także polskiej gospodarki. Realizujemy ten proces zgodnie z planem - mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen wydał komunikat dotyczący fuzji spółki z Grupą Lotos. Według prezesa spółki Daniela Obajtka proces ten jest realizowany "zgodnie z planem". Obajtek podkreślił, że budowa jednego, silnego koncernu multienergetycznego oraz rozwijanie współpracy z największym na świecie producentem ropy naftowej i globalnym liderem branży petrochemicznej umożliwią realizację inwestycji zapewniających niezależność surowcową i bezpieczeństwo energetyczne Polski, a co za tym idzie stabilność na rynku paliw i energii" - przekazano w komunikacie..

Zdaniem Obajtka proces ten "jest konieczny z punktu widzenia obu firm i ich klientów, a także polskiej gospodarki". "Oczekujemy, że Komisja Europejska wkrótce wyda pozytywną decyzję w tej sprawie. Budowa silnego koncernu multienergetycznego to dziś standard w Europie. Tak działają najwięksi gracze na rynku i my chcemy być wśród nich" - mówił cytowany w komunikacie Obajtek. "

"Fuzja gwarantuje nam wejście do pierwszej ligi europejskich firm paliwowo-energetycznych. Staniemy się ważniejszym partnerem biznesowym z mocniejszą pozycją w negocjacjach handlowych. To ważne szczególnie teraz, gdy priorytetem staje się budowa nowych, stabilnych źródeł energii i zaspokajanie rosnącego popytu na paliwa. Skutecznie odpowiadamy na te wyzwania, a nasze działania zapewnią długofalową stabilizację cen na rynku" - ocenił.

"PKN Orlen i Grupa Lotos uzgodniły już i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie majątku Grupy Lotos do PKN Orlen". "W zamian za akcje Grupy Lotos akcjonariusze gdańskiej spółki otrzymają akcje powiększonego PKN Orlen. Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń, które mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia" - przypomniano.

Podkreślono, że "fundamentem fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos jest umowa z Saudi Aramco. Oznacza ona zacieśnienie relacji PKN Orlen ze stabilnym partnerem, największym koncernem paliwowym na świecie, z ogromnym doświadczeniem i technologiami, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój połączonego koncernu".

"Współpraca z Saudi Aramco oznacza również zwiększenie dostaw ropy. Dostawy z tego kierunku, już po połączeniu z Grupą LOTOS, osiągną aż 45 proc. łącznego zapotrzebowania nowej Grupy ORLEN. Dla koncernu to pewne źródło stabilnej jakościowo ropy naftowej, a z punktu widzenia polskiej gospodarki dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw" - napisano w komunikacie.

Dywersyfikacja kierunków dostaw ma "szczególne znaczenie w kontekście ograniczenia przerobu rosyjskiej ropy w rafinerii PKN ORLEN w Płocku z 98 proc. w 2013 roku do mniej niż 50 proc. obecnie, a w całym systemie Orlen do ok. 30 proc." - wymienili autorzy. "Dywersyfikacja dostawy ropy od pewnych kontrahentów zagwarantuje nieprzerwane dostawy paliw na rynek i długofalową stabilizację cen" - dodano.

Wyjaśniono, że ceny paliw "zależą od wielu rynkowych czynników, w tym cen ropy, kursu dolara i globalnych notowań gotowych produktów paliwowych, które od początku konfliktu w Ukrainie znacznie wzrosły, w związku z ograniczeniem importu paliw z Rosji".

"Mimo to, ceny paliw w Polsce od tygodni pozostają niezmiennie jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Co więcej, są wyraźnie niższe niż w krajach regionu o podobnym stopniu zamożności, jak choćby Czechy, Słowacja, czy kraje bałtyckie" - utrzymuje PKN Orlen.

Przypomniano, że w Polsce "znacząco wzrosła konsumpcja paliw" "Według danych POPiHN (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego - red.), sprzedaż detaliczna paliw na polskim rynku wzrosła w kwietniu o ok. 20 proc.(r/r), a w maju ok. 10 proc. (r/r). W pierwszym kwartale br. wolumen sprzedaży segmentu detalicznego PKN ORLEN był wyższy o 20 proc. (r/r), natomiast zysk operacyjny za trzy pierwsze miesiące tego roku jest taki sam, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku" - przekazano.

"Sprzedaż detaliczna w Polsce odpowiadała w pierwszym kwartale za zaledwie 10 proc. zysku firmy. W wypracowanych przez PKN ORLEN zyskach największy udział mają obszary energetyki oraz petrochemii. Ponadto już ok. 50 proc. przychodów Grupy ORLEN pochodzi z zagranicznych rynków" - dodano w komunikacie.