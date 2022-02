Obniżka cen paliw nie napędzi obrotów stacjom

Mnożą się doniesienia o wzmożonym ruchu na stacjach paliw po tym, jak po obniżce VAT-u ceny spadły o kilkadziesiąt groszy. Na potwierdzenie w postaci danych sprzedażowych firm paliwowych trzeba jeszcze poczekać. Poza tym na wynikach lutego cieniem położyć się może rosnąca cena ropy naftowej, co może skonsumować efekt obniżki akcyzy i VAT na paliwa.

Jak przypomina Anwim, właściciel sieci stacji paliw Moya, ceny ropy naftowej na światowych giełdach sięgnęły 90 dol. za baryłkę, to poziom najwyższy od 8 lat. Tylko w styczniu ceny paliw gotowych na giełdach międzynarodowych wzrosły o ponad 100 dol. za tonę, co powinno przełożyć się na wzrost ceny detalicznej o prawie 40 gr/l.Jak tłumaczy Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych, członek zarządu Anwimu, tak wysokie ceny surowca, to przede wszystkim skutek niestabilności na świecie.- Istnieją obawy wśród inwestorów, że podaż surowca już wkrótce będzie mocno ograniczona. Dziś baryłka ropy kosztuje już ok. 90 USD, natomiast według analityków może niedługo przekroczyć nawet 100 USD. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na detaliczne ceny paliw są kursy złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro. W tej chwili cena złotego jest na dość stabilnym poziomie, jednak spadki cen polskiej waluty mogą również skutkować wzrostami ostatecznych cen paliw - komentuje.Jak dodaje, biorąc pod uwagę te nieustanne wzrosty cen ropy naftowej, efekt niższych cen na stacjach paliw, wywołany działaniami rządu, może okazać się krótkotrwały.