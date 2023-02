Obniżki cen paliw, jeśli się utrzymają, będą o wiele mniejsze

W najbliższych dniach obniżki cen paliw, zwłaszcza ON, jeśli się utrzymają będą o wiele mniejsze - uważają analitycy Reflex. Wskazali, że od początku lutego ceny diesla na stacjach spadły już średnio 45 gr na litrze.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,15 i 1,55 zł na litrze więcej niż przed rokiem, olej napędowy jest droższy o 1,59 zł/l, a autogaz o 52 gr/l. Jest to porównanie do sytuacji z 24 lutego ub. r.

Według przedstawionych danych obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,71 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,37 zł/l (-3 gr/l), oleju napędowego 7,21 zł/l (-20gr/l), autogazu 3,21 zł/l (-1 gr/l).

Analitycy wskazali, że w lutym najbardziej - i to na korzyść kierowców - zmieniały się ceny oleju napędowego.

W lutym najbardziej zmieniały się ceny oleju napędowego

"W najbliższych dniach obniżki cen paliw, a zwłaszcza oleju napędowego, o ile się jeszcze utrzymają, to będą o wiele mniejsze" - poinformowali w piątkowej analizie przedstawiciele Reflex.

Według przedstawionych danych obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,71 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,37 zł/l (-3 gr/l), oleju napędowego 7,21 zł/l (-20gr/l), autogazu 3,21 zł/l (-1 gr/l).

Analitycy wskazali, że w lutym najbardziej - i to na korzyść kierowców - zmieniały się ceny oleju napędowego.

"W odpowiedzi na wzrost poziomu zapasów diesla na rynku ARA notowaliśmy spadek cen oleju na rynku krajowym. Od początku lutego ceny diesla na stacjach spadły już średnio 45 gr na litrze. Przez cały miesiąc mimo wahań cen na części stacji, na stabilnym poziomie utrzymały się średnie ceny autogazu. Więcej niż na koniec stycznia płacimy natomiast za benzynę bezołowiową 95 - o 7 gr na litrze" - zwrócili uwagę analitycy.

Ich zdaniem ceny paliw na stacjach pozostają wciąż na dużo wyższym poziomie w porównaniu do poziomów sprzed roku.

"Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,15 i 1,55 zł na litrze więcej niż przed rokiem, olej napędowy jest droższy o 1,59 zł/l, a autogaz o 52 gr/l. Jest to porównanie do sytuacji z 24 lutego ub. r., to jest z pierwszego dnia wojny w Ukrainie" - ocenili analitycy, dodając, że kolejne dni wojny przyniosły gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach i w okresie do połowy marca ub. r. podwyżki cen benzyn bezołowiowej 95 i 98 wyniosły odpowiednio 1,66 i 1,84 zł/l , olej napędowy zdrożał o 2,49 zł/l, a autogaz o 1,12 zł/l.

W okresie 17-23 lutego ceny benzyn na rynku ARA wzrosły o niecałe 5 dol./t

Eksperci zauważyli też, że w piątek rano ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent kształtowały się na poziomie 83 dol. za baryłkę, czyli zbliżonym do ubiegłotygodniowego.

Wskazano, że stabilny pozostawał również rynek produktów gotowych. W okresie 17-23 lutego ceny benzyn na rynku ARA wzrosły o niecałe 5 dol./t, natomiast diesla spadły o10 dol./t.

Zwrócili uwagę, że EIA potwierdziła duży wzrost zapasów ropy naftowej w USA. Zauważono, że w ubiegłym tygodniu rezerwy ropy naftowej wzrosły o 7,6 mln baryłek do 479 mln baryłek. Zapasy benzyn spadły o 1,9 mln baryłek natomiast olejów wzrosły o 2,7 mln baryłek. Poziom amerykańskich zapasów ropy naftowej jest o 9 proc. wyższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku natomiast olejów 12 proc. niższy. Reflex zauważył, że minister energetyki Rosji poinformował, iż decyzja odnośnie redukcji wydobycia o 0,5 mln baryłek dziennie dotyczy marca, ale w zależności od warunków rynkowych może zostać przedłużona na kolejne miesiące.

"Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Ropy i Gazu Ziemnego Indii (Petroleum Planning and Analysis Cell) Indie zaimportowały w styczniu 19,96 mln baryłek dziennie (4,7 mln baryłek dziennie ropy naftowej). Największym dostawcą ropy naftowej pozostaje Rosja. Indie są trzecim największym na świecie po USA i Chinach konsumentem i importerem ropy naftowej" - zauważyli eksperci.