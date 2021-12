Odchudzanie Lotosu wchodzi w decydującą fazę

14 stycznia poznamy partnerów do realizacji środków zaradczych w toku fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. W Gdańsku trwają prace nad gwarancjami dla pracowników spółek Lotosu, które zostaną sprzedane. - Powoli zaczynamy przybliżać się do ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie inwestorów - zapowiada Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć.

Drugim elementem jest zabezpieczenie pracowników, którzy w wyniku realizacji środków zaradczych trafią wraz ze zbywanymi aktywami do nowych inwestorów. Tu w październiku uzgodniliśmy i parafowaliśmy ze stroną społeczną treść porozumienia i w tej chwili wprowadzamy jego zapisy w życie od strony technicznej.Czytaj także: 3 lata gwarancji dla pracowników Lotosu po fuzji z Orlenem Trzeci element naszego dialogu ze stroną społeczną, dotyczyć będzie właśnie pracowników, którzy przejdą do nowego, multienergetycznego koncernu.- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że doszło do zawarcia tego porozumienia. Co warto podkreślić, nie jest to porozumienie zakładowe – zawarte przez organizacje związkowe działające na szczeblu zakładu. Jest to dokument ponadzakładowy, stworzony pod patronatem MAP, obejmujący wszystkie trzy uczestniczące w fuzji podmioty, czyli PKN Orlen, Grupę Lotos i PGNiG.I jak w przypadku każdego procesu, także i tu znaleźli się jego zwolennicy i przeciwnicy naszej aktywności. Same zapisy tego dokumentu nie budzą jednak żadnych negatywnych emocji. Poruszyliśmy tę kwestię podczas czwartkowego spotkania ze stroną społeczną i pojawiły się jedynie pytania, dlaczego ten dokument został podpisany tylko z jedną centralą związkową – NSZZ Solidarność.Porozumienie potwierdza deklaracje, jakie wcześniej padły odnośnie braku zwolnień grupowych w związku z procesem konsolidacji. Jest tam także mowa m.in. o niepogarszaniu warunków zatrudnienia. Każde działanie, które będzie pogłębiało wiedzę, uspokajało emocje i pokazywało rzeczywisty obraz, jak multienergetyczny koncern będzie kształtowany, jest dla nas ważne.- Nie, ponieważ na bieżąco informujemy stronę społeczną o postępach w rozmowach z potencjalnymi partnerami, dochowując oczywiście tajemnicy procesu negocjacyjnego. Jak wspomniałem, w tej chwili przygotowujemy się już do technicznej realizacji tego, co zostało wcześniej ustalone.