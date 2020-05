Odpisy odbiły się na wynikach Orlenu. Ponad 2,2 mld zł straty w I kwartale

Orlen zakończył pierwszy kwartał 2020 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA według LIFO na poziomie 1,6 mld zł. Jednak mimo tego dobrego wyniku strata w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosła ponad 2,2 mld zł. Wynik ten w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. jest niższy o 3,1 mld zł

Wzrost marż skorygowany przez spadek konsumpcji

Dobry wyniki segmentu detalicznego mimo niższych wolumenów sprzedaży

Kontynuacja projektów wydobywczych

Inwestycje zgodnie z planem

Mimo dobrych wyników EBITDA wg LIFO wypracowanych przez wszystkie segmenty koncernu, wynik netto był ujemny i wyniósł – 2,2 mld złotych. Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld złotych.Czytaj więcej: Miliardowe odpisy obniżą wynik Orlenu W pierwszym kwartale 2020 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream o 1,1 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR o 29 gr i USD o 35 gr. Koncern zwraca również uwagę na spadki konsumpcji oleju napędowego i benzyn spadła w Polsce i na zagranicznych rynkach. Jedynie na Litwie koncern odnotował wzrost konsumpcji.Segment downstream wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 901 mln zł. Wynik został osiągnięty dzięki wzrostowi sprzedaży (r/r) nawozów o 1 proc., PCW o 3 proc. i PTA o 3 proc. oraz mimo spadku sprzedaży (r/r) benzyny o (-) 11 proc., oleju napędowego o (-) 12 proc., LPG o (-) 14 proc., olefin o (-) 6 proc. i poliolefin o (-) 28 proc..Wpływ otoczenia makroekonomicznego związany między innymi ze spadkiem cen ropy o (-) 13 USD/bbl i wyższym o 2,2 USD/bbl dyferencjałem Brent/Ural został ograniczony przez spadek wolumenów sprzedaży i przeszacowania wyceny zapasów ropy i produktów ropopochodnych.Segment detaliczny osiągnął 706 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 30 mln zł (r/r). Dobry wynik został wypracowany przy stabilnym (r/r) łącznym wolumenie sprzedaży, wzroście udziałów w rynku czeskim i stabilnych udziałach w pozostałych rynkach.W pierwszym kwartale kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba punktów gastronomicznych wzrosła o 108 i na koniec marca wynosiła łącznie 2 155, w tym 1 700 Stop Cafe w Polsce, 307 Stop Cafe w Czechach, 24 Stop Cafe na Litwie oraz 124 Star Connect w Niemczech.Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji Koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec I kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 70 stacjach, co oznacza wzrost o 55 punktów ładowania w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Kontynuowano również proces cobrandingu sukcesywnie wzmacniając ekspozycję marki ORLEN w europejskiej sieci Koncernu.Segment Usptream wypracował rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 219 mln zł i był o 125 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koncern odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,4 tys. boe/d, czyli o 7 proc. (r/r).W Polsce kontynuowano prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złoża Bystrowice, Bajerze i Tuchola oraz Chwalęcin, a także wiercenie otworów Pławce i Dylągowa. Uzyskano także decyzje koncesyjne dotyczące przyznania dwóch nowych koncesji o charakterze poszukiwawczym w obszarze Edge.Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa, Lochend oraz Ferrier. W związku z załamaniem cen ropy na rynkach światowych oraz pandemią COVID-19 na bieżąco prowadzone są analizy dotyczące ewentualnych zmian w harmonogramie prac inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku.Zgodnie z zapowiedziami koncern kontynuował realizację inwestycji rozwojowych, prowadzono tez procesy akwizycyjne. Rozpoczęto procedurę wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a także uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu w Płocku.Z kolei w ramach największego w historii PKN Orlenu programu rozwoju aktywów petrochemicznych podpisano umowę na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu.W Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, należącym do spółki orlen Południe, kontynuowano prace związane z budową największej w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego.W marcu br. uruchomiono w Zakładzie Orlen Południe w Jedliczu produkcję płynu do dezynfekcji rąk. Konsekwentnie prowadzono rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim Anwilu. Natomiast zakończono budowę głównej części instalacji polietylenu w Czechach.