Odżyły obawy o recesję. Ceny ropy lecą w dół

Ceny ropy naftowej spadają trzeci dzień z rzędu, gdyż słabsze dane makro z amerykańskiej gospodarki i wzrosty zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych ożywiły obawy o recesję i słabszy globalny popyt na ten surowiec.

Futures na ropę Brent z dostawą w czerwcu spadają w piątek rano o 0,4 proc., do 80,80 USD za baryłkę.

Kontrakty na West Texas Intermediate (WTI) z dostawą w czerwcu spadają również 0,4 proc., do 77,06 USD za baryłkę.

Oba benchmarki spadły do najniższych poziomów od marca w czwartek, a w całym tygodniu spadki mogą sięgnąć około 6 proc. - podają traderzy.

"Sentyment na rynku pozostaje niedźwiedzi po słabych danych makro z amerykańskiej gospodarki i wśród oczekiwań co do wzrostu stóp proc. Do tego dochodzą obawy o recesję, która może ograniczyć popyt na ropę naftową" - powiedział Hiroyuki Kikukawa, prezes NS Trading.