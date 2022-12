Olej napędowy jest i będzie drogi. Znamy przyczyny

Światowy rynek ropy jest w równowadze, rynek diesla, niestety, nie - mówi dla WNP.PL Adam Czyżewski, główny ekonomista Orlenu.

Na rynkach światowych nie sprzedaje się ropy ani paliwa diesla po koszcie wytworzenia tylko po cenach rynkowych, które równoważą popyt z podażą – wyjaśnia Czyżewski.

Popyt na olej napędowy obok transportu generuje energetyka zawodowa i ciepłownictwo.

Polska, na potrzeby zaopatrzenia własnego rynku, importuje około 30 proc. oleju napędowego.

W końcu lutego 2022 roku cena baryłki ropy naftowej była na poziomie zbliżonym do obecnego, a cena litra oleju napędowego na stacjach paliw była niższa o ponad 2 złote. Jak to można wytłumaczyć?

- Mamy na europejskich rynkach niedobory oleju napędowego. To, że się z ropy wytwarza paliwa, w tym między innymi diesla, to nie znaczy, że cena ropy determinuje koszty tego paliwa. Nie ma takiego prostego przełożenia biznesowego.

Owszem, cena ropy wpływa na koszt tego paliwa na globalnych rynkach rafineryjnych. Najdroższa rafineria, w której produkowane jest paliwo, determinuje cenę. Na rynkach światowych nie sprzedaje się ropy ani paliwa diesla po koszcie wytworzenia tylko po cenach rynkowych, które równoważą popyt z podażą. Diesel, czy szerzej mówiąc paliwa, są odrębnymi od ropy naftowej towarami w obrocie.

Podam taki przykład... Popyt na diesla generuje transport, a w ostatnim czasie energetyka. Już od września ubiegłego roku, jeszcze przed wybuchem wojny, diesla było w globalnym systemie zbyt mało. Po prostu moce rafineryjne nie wystarczały na całym świecie na zaspokojenie popytu i pomimo łatwości jego transportu, mieliśmy do czynienia z niedoborem.

Głównie z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z odbiciem popandemicznym. Popyt się odrodził, a w czasie COVID-19 odłączono bardzo dużo rafinerii na świecie. Szacuję, że mowa jest o około 4 milionach baryłek ropy przerabianej dziennie. Popyt w ciągu pół roku odbudował się do poziomów wcześniejszych. Do tego okazało się, że na rynku gazu ziemnego pojawił się niedobór, ceny gazu znacząco wzrosły. Spowodowało to przestawienie się w energetyce z paliwa gazowego na węgiel i z węgla na olej napędowy.

Diesel był i jest na świecie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej przez generatory. W ciepłownictwie jest także duże zapotrzebowanie. Te instalacje są w wielu krajach europejskich i normalnie funkcjonują.

Moce produkcyjne na świecie są zbyt małe, a popyt na diesla ciągle rośnie

Popyt na diesla generowany przez energetykę był tak duży, że moce rafineryjne nie były w stanie za tym nadążyć. Pierwszy szok na rynku diesla mieliśmy w końcu 2021 roku. Ceny pięły się w górę. Teraz do tego dołożyła się wojna, która skutecznie ograniczyła podaż oleju napędowego z Rosji na rynek europejski.

Mamy do czynienia z chronicznym niedoborem paliwa. Rafinerie pracują pełną parą, bo marże są stosunkowo wysokie. Opłaca się zwiększać jego produkcję, natomiast fizycznie nie można jej już zwiększyć, bo moce są wykorzystane. Rynek ma to do siebie, że musi się zrównoważyć, więc cena jest na tyle wysoka, żeby tego diesla starczyło dla tych, których stać na zakupy.

A jak obecnie zachowuje się rynek ropy naftowej?

- Na rynku ropy naftowej mamy sytuację względnie normalną. Wojna na Ukrainie nie zepsuła, nie zaburzyła równowagi. Sankcje nałożone na Rosję okazały się nieskuteczne. Poza tym mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, które studzi popyt.

W przeciwieństwie do diesla, rynek ropy naftowej jest w równowadze

Dowodem na to, że ropy jest za dużo, jest to, co kraje OPEC zrobiły w ostatnich miesiącach. Ograniczono poziom wydobycia, żeby podtrzymać cenę, a ona mimo tego trochę spadła. Mamy ropę naftową i olej napędowy, czyli dwa produkty nieporównywalne zupełnie ze sobą. Na ropę zapotrzebowanie zgłaszają rafinerie, a na diesla zgłasza popyt wiele branż.

Kiedy rafinerie pracują pełną parą, nie mogą wyprodukować więcej diesla, ale też nie mogą kupić więcej surowca, czyli ropy. Podaż na rynku ropy powiększona przez uwolnione rezerwy oraz perspektywa słabnącego popytu są szybko przenoszone na notowania i ceny. Rynek ropy jest w równowadze, rynek diesla, niestety, nie. I tu tkwi problem.

Ile diesla z importu trafia obecnie na polski rynek?

- Import oleju napędowego stanowi obecnie około 30 proc. zaopatrzenia rynku hurtowego i detalicznego. My, jako Orlen, mamy możliwość sprowadzania paliwa z rafinerii w Możejkach na Litwie.

Od czasu zlikwidowania szarej strefy w handlu paliwami, zmieniła się struktura handlu. Kiedy ten "szary import" wlewał się do Polski, to produkcja krajowa w rafineriach wystarczała na zaspokojenie popytu. Kiedy ten nielegalny import został zablokowany, pojawił się - bo musiał - import oficjalny.

Około 30 proc. diesla musimy kupić zagranicą. Oczywiście my go przywozimy z Możejek, ponieważ to jest na tyle duża rafineria, że nie jest w stanie sprzedać swojej produkcji na rynkach lokalnych głównie państw bałtyckich. Dużo produktów było eksportowanych drogą morską, co prowadziło efektywnie do strat. To jest rafineria lądowa, tak jak rafineria w Płocku.

My mamy premię lądową, bo, żeby konkurować z naszym paliwem, trzeba je dostarczyć do nas. A ono kupione w Rotterdamie, ze wszystkimi pośrednimi kosztami, kosztuje więcej od naszego. W ramach koncernu, całej grupy lepiej gospodarujemy paliwem produkowanym na Litwie. Podsumowując, w odróżnieniu od gazu, rynki ropy i paliw to rynki płynne.

Cena paliwa na stacji nie wynika wyłącznie z ceny baryłki ropy naftowej. Paliwo jest towarem w globalnym obrocie - tym handluje się na całym świecie. Gdyby u nas paliwo było tańsze, to zwyczajnie ktoś by je kupił i sprzedał tam, gdzie ono jest droższe. Wtedy my musielibyśmy podnieść ceny, bo u nas wystąpiłyby braki.

Sytuacja w zaopatrzeniu w olej napędowy poprawi się dopiero w przyszłym roku

Sytuacja zmieni się w połowie 2023 roku, kiedy zostaną oddane do użytku rafinerie na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. One będą produkować wszystkie paliwa, ale głównie zwiększy się podaż diesla. Wtedy rafinerie odzyskają możliwość reagowania na cenę.