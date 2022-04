Olej napędowy może podrożeć o około 10-15 groszy

Do końca kwietnia średnie ceny benzyny Pb95 mogą utrzymać się na zbliżonym poziomie. Olej napędowy natomiast może jeszcze podrożeć około 10-15 gr./l - poinformował w piątek Reflex .

Według danych Reflex aktualne średnie ceny diesla i benzyny Pb95 w Polsce to 7,20 zł/l oraz 6,50 zł/l. W skali tygodnia diesel podrożał 17 gr./l, a benzyna 8 gr./l. Ceny autogazu spadły o 2 gr./l do 3,62 zł/l.

Dodano, że na krajowych stacjach paliw zaobserwowano mniejsze, regionalne zróżnicowanie cen paliw niż miało to miejsce jeszcze 2-3 tygodnie temu.

"Do końca kwietnia średnie ceny benzyny Pb95 mogą utrzymać się na zbliżonym poziomie. Olej napędowy natomiast może jeszcze podrożeć około 10-15 gr./l" - prognozuje analityk Reflex Rafał Zywert.

Dodał, że ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę naftową Brent potaniały w skali tygodnia 8 dolarów za baryłkę i w piątek rano ropa Brent kosztuje około 107 dol. na baryłkę.

"Kwestia embarga na rosyjską ropę naftową jest cały czas aktualna ale oświadczenie Niemiec o całkowitej rezygnacji z zakupów rosyjskiej ropy naftowej do końca tego roku, może sugerować, że wprowadzenia całkowitego embarga w krótkim okresie jest mniej prawdopodobne"- zwrócił uwagę Rafał Zywert.

Zaznaczył, że zapasy ropy naftowej w USA zgodnie z danymi EIA spadły w skali tygodnia o 8 mln baryłek do 413,7 mln baryłek.

"Przyczyn spadku należy upatrywać w znacznym wzroście eksportu amerykańskiej ropy naftowej. W skali tygodnia eksport zwiększył się 2,09 mln baryłek dziennie (43 proc.) do 4,27 mln baryłek dziennie i jest to poziom zbliżony do historycznych rekordów. 0,1 mln baryłek dziennie do 11,9 mln baryłek dziennie wzrosła amerykańska produkcja ropy naftowej i jest to poziom 0,9 mln baryłek dziennie wyższy niż przed rokiem" - stwierdził w komentarzu analityk firmy Reflex.