Onico próbuje wyjść na prostą, Unimot korzysta z sytuacji

Spółka Onico, niezależny dostawca paliw i LPG, która boryka się z problemami finansowymi, próbuje ustabilizować swoją sytuację. Sprzedała udziały w spółce zależnej Onico Energia, specjalizującej się w handlu gazem ziemnym. Niedawno doszło do zmian w radzie nadzorczej Onico, a 12 listopada ma odbyć się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. W spółce działa rewident, który bada dotychczasowe prowadzenie jej spraw. Na kłopotach Onico korzysta firma Unimot, która chwali się dużym wzrostem przychodów.

Zmiany we władzach Onico

Wniosek o upadłość i postępowanie sanacyjne

"Dodatkowo rosną szanse na wykorzystanie przez Unimot nowoczesnego terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Gdyni należącego do Onico" - dodano.Analitycy szacują, że skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją i utratą wartości aktywów trwałych) Unimotu w ciągu trzech kwartałów 2019 r. sięgnęła 45 mln zł i podnoszą prognozę całoroczną do 60 mln zł. Spodziewają się, że obecna prognoza zarządu spółki w wysokości 46 mln zł zostanie podwyższona."Pozostajemy optymistycznie nastawieni do czwartego kwartału br. biorąc pod uwagę względnie stabilne premie lądowe oraz fakt, że Unimot prawdopodobnie rozpozna zyski na sprzedaży zapasów oleju napędowego odkupionego od Onico" - dodano.Czytaj też: Unimot chwali się 50-proc. skokiem przychodów i zapowiada ekspansję Przypomnijmy, że pod koniec września nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Onico podjęło uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków rady nadzorczej oraz powołaniu nowego składu rady nadzorczej spółki. W jej skład weszli Jarosław Kołkowski, Stefan Jaworski, Krzysztof Korwin-Kossakowski, Ireneusz Raczyński i Piotr Kostarski. Rada Nadzorcza 25 września odwołała Andrzeja Kociubińskiego z funkcji prezesa i członka zarządu. Ponadto akcjonariusze powołali rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania dotychczasowego prowadzenia spraw spółki. Efektem podjętych uchwał ma być ochrona interesów akcjonariuszy oraz rozpoczęcie działań zmierzających do naprawy sytuacji w Onico.Zapytaliśmy Onico między innymi o to, na jakim etapie są prace rewidenta oraz jakie inne działania są obecnie prowadzone w celu poprawy sytuacji spółki Onico. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Onico ma się odbyć 12 listopada.Czytaj też: Główny akcjonariusz Onico sprzedaje akcje We wrześniu spółka Onico złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Wniosła o zabezpieczenie majątku poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec niej oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Firma wniosła także o rozpoznanie tego wniosku w pierwszej kolejności, tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez zarząd Onico do sądu.Podstawą otwarcia postępowania sanacyjnego jest fakt, że spółka ma zaburzoną płynność finansową. W oparciu o posiadane koncesje oraz spółki zależne z grupy Onico firma planuje prowadzenie procesu sanacji skutkującej przywróceniem płynności finansowej oraz stopniowym poszerzaniem działalności podstawowej – informowało wówczas Onico.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Onico w 2018 r. wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa zanotowała 21,2 mln zł straty netto w porównaniu do 10,7 mln zł zysku w 2017 roku.Onico to polska spółka notowana od 2011 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych. Realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.Czytaj też: Największy niezależny importer paliw w Polsce wchodzi w nowy segment rynku