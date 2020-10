Onico wciąż nie może wyjść na prostą. Nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za poprzedni rok

Ciąg dalszy zamieszania w Onico. Paliwowa spółka opublikowała roczny raport finansowy za 2019 r. Wyniki są i to nie najlepsze, ale raport nie został zatwierdzony ani przez zarząd firmy, ani przez jej nadzorcę.

Batalia o władzę, upadłość, sanacja

Onico stawia na gaz

Innego zdania jest Tycjan Saltarski, zarządca Onico. Odmawia on podpisania sprawozdania finansowego Onico, powołując się na postanowienie warszawskiego sądu rejonowego z 27 kwietnia 2020 r., którym zostało otwarte postępowanie sanacyjne i wyznaczony zarządca.Jak tłumaczy, sąd w tym postanowieniu "zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, czego konsekwencją jest pozostawienie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych związanych z ww. przedsiębiorstwem przy Onico" - czytamy w oświadczeniu.Zarządca zwraca przy tym uwagę, że zarząd Onico, zarówno przed otwarciem postępowania sanacyjnego, jak i w jego trakcie, współpracowała z biegłym rewidentem i przedstawiał kolejne wersje sprawozdania finansowego.Ponadto zarządca wskazuje, że sprawozdanie dotyczy zdarzeń i okresu sprzed otwarcia postępowania sanacyjnego Onico, tj. okresu, w którym nie pełnił jeszcze swojej funkcji. Nie uczestniczył także w przygotowaniu i sporządzeniu przedstawionego sprawozdania, a na etapie jego tworzenia nikt, ani z Onico ani ze strony biegłego rewidenta nie kontaktował się z zarządcą co do treści zawartych w przygotowywanym dokumencie."Projekt sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. został przedstawiony zarządcy bez wcześniejszego ustalenia jego treści dopiero dnia 6 października 2020 r., a zatem w ostatnim (wskazywanym) dniu terminu, w którym sprawozdanie powinno zostać sporządzone (podpisane). Co więcej przekazany Zarządcy projekt nie został parafowany ani przez Zarząd Spółki, ani podpisany przez osobę sporządzającą" - czytamy w oświadczeniu zarządcy.Zarządca zwraca uwagę, że nie miał możliwości nadzoru nad rzetelnością i prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych Onico. Wskazuje też na wątpliwości, czy przedstawiona wersja projektu sprawozdania rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową spółki.Oznacza to ciąg dalszy zamieszania w spółce, które cały ubiegły rok walczyła o przeżycie.Założona w 2008 r. firma Onico przez wiele lat wypracowała sobie pozycję jednego z większych w Polsce importerów i hurtowników paliw płynnych. Szerzej dała się poznać jako sponsor Onico Warszawa, męskiej drużyny siatkarskiej, która wywalczyła tytuł wicemistrza Polski.W ubiegłym roku jednak część Onico zniknęła z nazwy warszawskiej drużyny, a o firmie głośno było wyłącznie w związku z biznesowymi kłopotami, z jakimi musiała sobie radzić.Jeszcze w czerwcu 2019 r. paliwowa spółka chwaliła się rekordowymi przychodami i zapewniała, że pomimo błędów popełnionych w latach 2017-2018, grupa nadal prowadzi bardzo rentowną działalność core-biznesową, która po wyeliminowaniu błędów finansowo-księgowych jest w pełni zdolna do utrzymywania zyskowności i dynamiki wzrostu z okresów poprzedzających rok 2018.Czytaj więcej: Onico niemal z rekordowymi przychodami, ale ze stratą netto w 2018 r. Jednak już miesiąc później powodów do zadowolenia było zdecydowanie mniej. Po zaskakująco słabych wynikach i zastrzeżeniach audytora kilka banków wstrzymało finansowanie spółki, co skłoniło obligatariuszy do zażądania wykupienia wartych kilkanaście milionów złotych obligacji.Do tego doszły batalie o władzę w firmie i przetasowania w zarządzi i radzie nadzorczej spółki.Czytaj także: Dokąd zmierza Onico? Spółka na skraju upadłości wyprzedaje aktywa, prezes rezygnuje Ostatecznie 1 sierpnia 2019 r. do sądu trafił wniosek zarządu o ogłoszenie upadłości, ale warunkowy. Zarząd poprosił sąd o uznanie wniosków dwóch wierzycieli o otwarcie postępowania sanacyjnego.Na decyzję Onico musiało czekać aż do 29 kwietnia 2020 r., gdy warszawski sąd zdecydował ostatecznie o otwarciu postępowania sanacyjnego.Jak dowiadujemy się ze sprawozdania zarządu z działalności Onico, w roku 2020 oraz latach przyszłych firma zamierza kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej oraz osiągać przychody umożliwiające realizację procesu restrukturyzacji i dalszy rozwój spółki.Jak tłumaczy zarząd obecnie działalność grupy skupiona jest na obrocie gazem. Wytyczono główny kierunek działań generujących przychody, tj. handel i usługi przeładunkowe w zakresie LPG, czego uzasadnieniem jest posiadanie w aktywach spółki dwóch terminali – w Gdyni i w Narewce, jak również rosnące trendy rynkowe w zakresie zapotrzebowania na gaz LPG.Czytaj także: Onico będzie miało nową strategię na rynku LPG Pozostała działalność i spółki podlegają natomiast restrukturyzacji, czego efektem jest spodziewane uproszczenie struktury, optymalizacja kosztowa, a w rezultacie zwiększenie efektywności działań."Zarząd Onico w restrukturyzacji zamierza dbać o dalszy rozwój grupy kapitałowej i usystematyzować jej funkcjonowanie" - czytamy w oświadczeniu spółki.Największym akcjonariuszem Onico jest firma Capitale Tre Investments. Ma 40,77 proc. akcji spółki z NewConnect. Pakiet 26 proc. papierów należy do Lartiq TFI (dawniej Trigon TFI), a firma Pamela ma 9,27 proc. akcji. Pozostałe prawie 24 proc. to free float.