OPEC chce być jeszcze potężniejszy. Kusi Brazylię

OPEC chce umacniać się na surowcowych rynkach. Wabi Brazylię, dołączyła do sojuszu największych eksporterów ropy naftowej.

- Drzwi OPEC są otwarte, jeśli Brazylia będzie chciała dołączyć do grupy największych eksporterów ropy naftowej - powiedział szef OPEC Haitham al-Ghais podczas Argus European Crude Conference w Londynie.

Brazylia awansowała na ważnego gracza na rynku ropy naftowej

Brazylia od dawna ma ambicje dołączenia do OPEC, czyli organizacji zrzeszającej największy eksporterów ropy naftowej a dzięki wielkim podmorskim złożom surowca oraz dynamicznie rosnącej produkcji, może wreszcie je zrealizować.

- Brazylia stała się jednym z największych eksporterów i przestała skupować ropę. Zatem drzwi są otwarte - stwierdził podczas konferencji branżowej w Londynie al-Ghais.

Produkcja ropy naftowej w Brazylii wzrosła w ciągu ostatniej dekady o około 1,7 mln baryłek dziennie (b/d), a kraj ten odnotował w ostatnich miesiącach rekordowe wydobycie.

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) przewiduje, że produkcja ropy naftowej w Brazylii wzrośnie o około 1 mln baryłek dziennie do 2035 r., co będzie stanowić drugi co do wielkości wzrost na świecie po Gujanie.

OPEC chce być jeszcze potężniejszy, dlatego wabi nowych członków

Dla OPEC Brazylia, jako nowy członek organizacji, byłaby łakomym kąskiem, zważywszy właśnie na perspektywy przemysłu naftowego tego kraju. Wzmocniłaby głos sojuszu na rynku ropy.

Obecnie 13 członków OPEC (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Angola, Gabon, Gwinea Równikowa, Irak, Iran, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela) wraz z kolejnymi 10 krajami, do których należy także Rosja, tworzy sojusz OPEC+, który odpowiada za niecałe 40 proc. światowej produkcji ropy. Nowi członkowie zwiększyliby tylko siłę sojuszu na globalnym rynku ropy.

- Wyobraźcie sobie, że jako producenci odpowiadamy za 60 procent rynku lub 70 procent, wykonalibyśmy lepszą robotę - mówił minister energii Zjednoczonych Emiratów Arabskich Suhail al-Mazrouei na lipcowym seminarium OPEC w Wiedniu.

Pytaniem pozostaje, co przystąpienie do OPEC dałoby Brazylii. Biorąc pod uwagę konsekwentną politykę sojuszu ograniczania produkcji w celu utrzymania cen ropy na odpowiednim poziomie, dołączenie do OPEC dla Brazylii mogłoby wiązać się z trudnymi decyzjami.

Serwis oilprice.com przypomina wypowiedź poprzedniego ministra energii Brazylii Bento Albuquerque, w której wprost wykluczył taką opcję.

- Chodzi o to, aby zwiększyć naszą produkcję i udział w międzynarodowym rynku ropy i gazu. Ale nie jest to plan, aby Brazylia dołączyła do OPEC lub jakiegokolwiek innego stowarzyszenia lub grupy producentów ropy i gazu. Nie chcemy ograniczeń, chcemy zwiększyć naszą produkcję - mówił wówczas brazylijski polityk.