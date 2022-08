OPEC Plus podniósł wydobycie. Komentatorzy rozczarowani

OPEC Plus zdecydował, że wydobycie będzie wyższe o 100 tysięcy baryłek począwszy od września tego roku. To jednak jeden z najniższych wzrostów wydobycia od 1982 roku.

Wzrost jest niewielki i zdecydowanie za mały w stosunku do oczekiwań rynku, który boryka się z deficytem ropy naftowej, zwłaszcza po odcięciu przez część krajów dostaw z Rosji, w wyniku sankcji - uważają komentatorzy. Deficyt na rynku naftowym powoduje również utrzymujące się wysokie ceny benzyny i produktów ropopochodnych.



- Ten wzrost jest tak mały, że niemal nie ma znaczenia. Jako gest polityczny, należałoby odbierać to wręcz jako obrazę – powiedział analityk ds. energetycznych think-tanku Eurasia Group Raad Alkadiri agencji Reutera.



O podwyższenie wydobycia apelował ostatnio prezydent Joe Biden, w trakcie swojej wizyty w Arabii Saudyjskiej, ale jego prośba została wyraźnie zignorowana.

Czytaj także: Zapasy ropy w USA najniższe od 37 lat, ale benzyna tańsza

Wzrost, który ustalił OPEC Plus (państwa członkowskich OPEC oraz kraje - producenci ropy nienależące do kartelu) może pokryć globalne zapotrzebowanie na surowiec jedynie przez 86 sekund dziennie.



- Decyzja ta ma nieco uspokoić Stany Zjednoczone i jednocześnie nie zdenerwować Rosji – dowiedziała się agencja Reutera ze swoich anonimowych źródeł w OPEC plus.



Do czerwca OPEC Plus produkował o prawie 3 miliony baryłek ropy dziennie poniżej swoich limitów, ponieważ sankcje nałożone na niektórych członków i niskie inwestycje w infrastrukturę naftową ograniczyły jego zdolność do zwiększenia produkcji. Decyzja OPEC Plus oznacza, że nie ma co spodziewać się obniżki cen paliw na stacjach benzynowych.