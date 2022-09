OPEC+ prawdopodobnie nie zmieni poziomu produkcji ropy w październiku

Ze źródeł agencji Reutera wynika, że na dzisiejszym spotkaniu krajów OPEC+ ma zapaść decyzja o pozostawieniu poziomu produkcji ropy bez zmian.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że kraje OPEC+, a więc OPEC i jego sojusznicy, włączając w to Rosję mogą nieznacznie obniżyć poziom produkcji o 100 000 baryłek dziennie, aby podnieść cenę surowca.



Obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym spowodowały, że ceny ropy na światowych rynkach wyraźnie spadały.

Poniedziałkowe spotkanie OPEC+ będzie jednak poświęcone także innym skomplikowanym kwestiom, które mają wpływ na ceny surowca. Organizacja może rozważać potencjalny wzrost produkcji ze względu na powrót irańskiej ropy na rynek, o ile Teheran będzie w stanie dogadać się z globalnymi mocarstwami w kwestii porozumienia nuklearnego.



Ponadto Rosja zapowiedziała, że przestanie dostarczać ropę do krajów, które popierają ideę obniżenia cen na rosyjską energię, w związku z jej atakiem militarnym na Ukrainę.

Cena za baryłkę ropy Brent spadła ze 120 dolarów w czerwcu do 95 dolarów, co jest efektem obaw przed spowolnieniem gospodarczym na Zachodzie.



Z kolei, jeśli sankcje wobec Iranu zostaną zniesione, można się spodziewać, że kraj ten doda do globalnej produkcji milion baryłek dziennie, zaspokajając w ten sposób 1 procent zapotrzebowania na surowiec.

W zeszłym miesiącu główny producent OPEC – Arabia Saudyjska, sugerowała możliwość ucięcia poziomu produkcji ze względu na jej zdaniem przesadzony spadek cen ropy. Jednak sygnały płynące z rynku wskazują, że dostawy zostaną na niezmienionym poziomie, a wiele państw OPEC wytwarza surowiec na niższym poziomie od postawionych przez OPEC celów. Ponadto zachodnie sankcje dodatkowo zagrażają eksportowi ropy z Rosji.