OPEC przed trudną decyzją w sprawie zwiększenia wydobycia ropy

Najbliższe posiedzenie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zaplanowano 4 grudnia w Wiedniu, dzień przed wprowadzeniem unijnego embarga na import rosyjskiej ropy.

Zgodnie z wrześniową prognozą przygotowaną przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych podniesiona została w 2022 roku dzienna prognoza globalnego zapotrzebowania na ropę naftową do 99,53 milionów baryłek. Oznacza to wzrost, w stosunku do roku minionego, o 2,1 miliona baryłek.

Zakupy ropy naftowej znacznie wzrosły w ostatnich tygodniach za sprawą zbliżania się w wejścia w życie przepisów dotyczących unijnego embarga na zakup ropy od rosyjskich dostawców. Trudno obecnie przewidzieć, jak zareaguje rynek na wprowadzenie nowych restrykcyjnych zasad handlu.

OPEC prognozuje mniejszy wzrost zapotrzebowania na ropę w kolejnych kwartałach

Jednak z drugiej strony coraz bardziej odczuwalne jest spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz strefie euro, które wpływa bezpośrednio na popyt.

- Gospodarka światowa weszła w okres znacznej niepewności i dostrzegalne są czynniki hamujące popyt w IV kwartale- czytamy w opublikowanym dziś (14 listopada) raporcie OPEC.

Według tej organizacji popyt w 2022 i 2023 roku będzie wyższy niż w okresie pandemii, ale wzrost wyniesie w tym roku 2,55 miliona baryłek dziennie, czyli o 100 tysięcy baryłek więcej niż wcześniej zakładano. Natomiast na przyszły rok szacowany wzrost przekroczy 2,24 miliona baryłek, czyli także o 100 tysięcy więcej niż zakładały prognozy.

Produkcja OPEC w październiku spadła o 210 tysięcy baryłek dziennie

W minionym miesiącu, pomimo nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, OPEC podjął decyzję o obniżeniu produkcji o 2 miliony baryłek dziennie. Główne ograniczenia wprowadziły Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, które uznały, że dzięki temu utrzymane zostaną notowania ropy naftowej na poziomie powyżej 95 dolarów za baryłkę.

Spotkanie państw OPEC zaplanowano na dzień przed wprowadzeniem embarga na rosyjską ropę

W październiku produkcja ropy państw członkowskich kartelu spadła o 210 tysięcy baryłek, do 29,49 baryłek dziennie.

Kolejne spotkanie przedstawicieli OPEC zaplanowano na 4 grudnia tego roku w Wiedniu. Data nie jest przypadkowa, bowiem od następnego dnia wchodzi w życie embargo na rosyjską ropę. Otwarte pozostaje pytanie, czy w obliczu problemu z dostępnością rosyjskiego surowca ceny ropy utrzymają się na dotychczasowym poziomie. Być może zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy, co złagodzi napięcia na światowych rynkach. Warto bowiem pamiętać, że Rosja wydobywa dziennie 11,3 miliona baryłek dziennie, z czego więcej niż połowa produkcji trafia na eksport