OPEC+. Saudowie chcą cięć w wydobyciu ropy, ale są osamotnieni. Co z cenami paliw?

Rijad przez dekady kontrolował ceny ropy naftowej poprzez kartel naftowy OPEC. W obecnej sytuacji załamania cen tego surowca, tylko Arabia Saudyjska jest gotowa do cięcia wydobycia. Inne państwa się wyłamały. Rosja też nie pomoże.

OPEC+ to grupa 23 krajów eksportujących ropę naftową, która spotyka się regularnie, aby zdecydować, ile ropy naftowej sprzedać na rynkach światowych. Trzon tej grupy stanowi 13 członków OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), którymi są głównie kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. Kraje zrzeszone w OPEC wydobywają ok. 40 proc. światowych rezerw ropy.

W trakcie niedzielnego spotkania (4 czerwca) przedstawicieli grupy OPEC + w Wiedniu, minister energetyki Arabii Saudyjskiej Abdulaziz bin Salman oświadczył, cytowany w Reutersie, że "zrobi wszystko, co konieczne, aby przywrócić stabilność na rynku ropy".

Arabia Saudyjska nie może znaleźć koalicjantów w sprawie cięć produkcji ropy. Czy to koniec kartelu?

Z perspektywy Arabii Saudyjskiej optymalna cena ropy plasuje się na poziomie 80 dolarów za baryłkę. Jednakże na szczycie OPEC+ jedynie Rijad zadeklarował chęć dalszych cięć produkcji w celu podniesienia ceny za baryłkę. Pozostali członkowie kartelu zadeklarowali, że utrzymają obniżone ceny do 2024 roku, jednakże nie podejmą się kolejnych cięć produkcji.

Dodatkowym "ciosem" dla Saudów jest postawa Rosji, która nie zdecydowała się na ograniczenie produkcji ropy w związku z trudną sytuacją gospodarczą kraju i dalszą możliwością eksportu dużych ilości tego paliwa na rynki chiński i indyjski, dokąd Rosjanie przekierowali wysyłkę surowców energetycznych w związku z utratą rynków zachodnich.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o ograniczeniu produkcji ropy naftowej przez samą Arabię Saudyjską ma również silne przełożenie na rynki światowe. Już po ogłoszeniu decyzji o cięciach wydobycia ropy przez Rijad, cena baryłki wzrosła o 5 proc., dochodząc do poziomu 79 dolarów i ostatecznie stabilizując się w granicach 77 dolarów - podał Bloomberg.

Wyłamanie się pozostałych państw produkujących ropę z cięć stanowi dla rynków ważny sygnał dotyczący rozbicia jedności tej grupy. Dotychczas Arabia Saudyjska - wspierana przez pozostałe państwa Zatoki Perskiej - mogła dyktować ceny ropy na globalnych rynkach, czego znamiennym przykładem był kryzys paliwowy w 1973 roku, kiedy to po zablokowaniu eksportu ropy dla państw zachodnich doszło do wzrostu ceny tego surowca o 600 proc. do 35 dolarów (w 1970 roku cena baryłki wynosiła 2 dolary).

Obecnie rynki są przygotowane na cięcia wydobycia ropy

Analitycy Goldman Sachs, cytowani przez Bloomberga, sygnalizują możliwość wzrostów cen ropy Brent (ropa Brent stanowi główny punkt odniesienia dla cen tego surowca na rynkach światowych i jest wykorzystywana do wyceny 2/3 międzynarodowego obrotu ropą) w grudniu 2023 roku na poziomie od 1 do 6 dolarów wobec aktualnej ceny, jeśli wydobycie ropy w Arabii Saudyjskiej spadnie poniżej 9 mln baryłek dziennie.

- Natychmiastowy wpływ tego saudyjskiego cięcia na rynek jest prawdopodobnie mniejszy, ponieważ czerpanie zapasów wymaga czasu, a rynek prawdopodobnie już dziś postawił na cięcie - dodali analitycy banku.

Z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) otrzymały zgodę na podniesienie celów produkcyjnych o 200 000 baryłek dziennie do 3,22 mln, aby dostosować produkcję do zwiększonych mocy produkcyjnych.