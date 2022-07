OPEC spodziewa się, że Rosja będzie miała problemy z produkcją ropy

Lipcowy raport OPEC, dotyczący prognoz produkcji ropy, informuje, że produkcja ropy i kondensatu naftowo-gazowego w Rosji może spaść w 2023 roku o 0,2 mln baryłek dziennie. Jednocześnie OPEC podtrzymał prognozę wydobycia ropy w Rosji na 2022 rok.

Zgodnie z przewidywaniami organizacji, wolumen wydobycia ropy w Rosji na koniec roku zmniejszy się o 1,6 proc. w stosunku do poziomu z 2021 r., do 10,63 mln baryłek dziennie. W maju, według OPEC, Rosja zwiększyła produkcję o 175 000 baryłek na dobę do 10,5 mln, a w czerwcu wydobycie wzrosło o kolejne 500 tys. baryłek na dobę.

Wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak powiedział, że w skutek sankcji nałożonych na Rosję wydobycie ropy w kraju spadło o ok. 1 mln baryłek dziennie, ale rząd spodziewa się częściowej odbudowy produkcji. Zaznaczył, że w połowie czerwca zanotowano wzrost wydobycia o 600 tys. baryłek dziennie w porównaniu z majem, a Rosja była bliska przywrócenia lutowego poziomu. Nowak przyznał jednak, że tegoroczna produkcja ropy może spaść do 500 mln ton z 524 mln ton w 2021 roku.

Część analityków uważa, że prognozy OPEC dotyczące poziomu wydobycia ropy w Rosji nie uwzględniają rosnących problemów Moskwy ze sprzętem potrzebnym do wydobycia węglowodorów. A te będą się nasilać z powodu sankcji nałożonych na Moskwę za napaść na Ukrainę.