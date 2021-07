OPEC+ zwiększy produkcję ropy naftowej

Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw idzie w dół. Inwestorzy analizują postanowienia zawartego w niedzielę porozumienia OPEC+ nt. zwiększenia produkcji ropy naftowej. Podobny ruch w dół zanotowała cena miedzi.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 69,44 USD, niżej o 2,88 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 71,57 USD za baryłkę, niżej o 2,73 proc.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy spoza OPEC osiągnęli w niedzielę porozumienie o zwiększeniu od sierpnia wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie.

Na niedzielnym spotkaniu ministrów państw członkowskich Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i krajów z nią współpracujących (OPEC plus) postanowiono też zwiększyć limity wydobycia ustalone dla Iraku, Kuwejtu, Rosji, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wyjściowa kwota produkcji ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostanie podniesiona z 3,16 mln b/d do 3,5 mln b/d, choć będzie to mniej niż 3,8 mln, o które podobno początkowo wnioskowano. Wyjściowa kwota produkcji Arabii Saudyjskiej zostanie zwiększona z 11 mln do 11,5 mln b/d. Wyższe poziomy bazowe, względem których będą mierzone przyszłe cięcia produkcyjne, będą obowiązywać od maja 2022 r.

"Budowanie konsensusu to sztuka. Sojusz OPEC nadal trwa" - powiedział po osiągnięciu porozumienia saudyjski minister energii książę Abdulaziz bin Salman.

"Doceniamy konstruktywny dialog, jaki prowadziliśmy z jego wysokością i OPEC. Potwierdzam, że ZEA są zaangażowane w tę grupę i zawsze będą w ramach tej grupy współpracować, aby dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć równowagę rynkową i pomóc wszystkim. ZEA pozostaną zaangażowanym członkiem sojuszu OPEC" - powiedział minister energii Emiratów Suhail Al Mazroui.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje niedobór ropy na 1,5 mln b/d w II poł. tego roku, wskazując na napięty rynek pomimo stopniowego wzrostu podaży.

Analitycy oczekują spadku cen surowca na rynkach w najbliższym czasie.

"Porozumienie osiągnięte w weekend prawdopodobnie doprowadzi do dalszego spadku cen w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ inwestorzy rozluźniają pozycje w obliczu perspektyw wyższej podaży" - powiedział Daniel Hynes, starszy strateg ds. surowców w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

"Niedzielna decyzja o zwiększeniu podaży powinna nieco zmniejszyć presję na wzrost cen surowca i ograniczyć rosnące ostatnio ceny paliw na stacjach benzynowych" - napisano w raporcie ING.

Na początku lipca Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej partnerzy (OPEC+) nie byli w stanie dojść do porozumienia w sprawie zwiększenia produkcji surowca na sierpień i kolejne miesiące, a po odwołaniu kolejnej tury negocjacji, rozmowy nt. zwiększenia produkcji znalazły się w głębokim impasie.

OPEC+ uzgodniła wiosną 2020 r., że w obliczu wywołanego pandemią załamania cen ropy łącznie obniży wydobycia ropy naftowej o 10 mln b/d. Sojusz stopniowo ograniczył cięcia do około 5,8 miliona baryłek dziennie.

Na zakończenie piątkowej sesji na LME miedź spadła o 0,97 proc. do 9.427 USD za tonę.