Opozycja chce wstrzymania fuzji Orlenu i Lotosu. Daniel Obajtek ostro odpowiada

Nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom - tak prezes PKN Orlen odniósł się do konferencji prasowych zorganizowanych przez opozycję. Koalicja Obywatelska domaga się wstrzymania fuzji i przeprowadzenia niezależnego audytu, uzasadniającego decyzję o połączeniu obu koncernów.

"Domagamy się wstrzymania fuzji"

.@DariuszRosati: Dziś w Polsce wszyscy płacimy więcej za benzynę, by Orlen mógł pokryć koszty swojej imperialnej polityki przejęć i realizacji celów politycznych PiS. Decyzja rządu o utrzymywaniu wysokich cen paliw oznacza obciążanie wszystkich Polaków ukrytym podatkiem. pic.twitter.com/RTXutbOqcL — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) March 8, 2021

Próba zablokowania fuzji

Opozycja organizując dzisiaj serię konferencji ujawnia prawdziwy cel swoich ataków, czyli zablokowanie fuzji @PKN_ORLEN i @GrupaLOTOS. W brudnej kampanii sprzeciwia się budowie silnego koncernu multienergetycznego. My nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom https://t.co/8Hl3kobl0n — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 8, 2021

Ulica nie jest odpowiednim miejscem do prowadzenia dialogu dot. przyszłości transakcji przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez @PKN_ORLEN. Dlatego zapraszamy na godz.12 @pomaska, @TAziewicz i @J_Lewandowski oraz przedstawicieli mediów do siedziby Grupy LOTOS (ul. Elbląska 135). — Grupa LOTOS (@GrupaLOTOS) March 8, 2021

Fuzja z warunkami

Jak wskazywała posłanka, do interpelacji odniósł się minister aktywów państwowych Jacek Sasin, lecz nie udzielił odpowiedzi na zawarte w niej pytania, informując jedynie o rozpoczęciu prac specjalnego zespół do spraw negocjacji ze związkami zawodowym, który ma zająć się kwestiami pracowniczymi.Więcej o tym zespole portal WNP.PL pisał tutaj: W Lotosie ruszają negocjacje ze związkami zawodowymi - Dlatego teraz pytamy premiera, ministra Sasina i zarząd (PKN Orlen - przyp. red.), co ten zespół wypracował, jakie są rekomendacje, co z pracownikami... - mówiła Joanna Frydrych.Kolejną konferencję prasową, na której padły te same pytania o sposób przeprowadzenia, a przede wszystkim zasadność fuzji Orlenu i Lotosu, zorganizowali posłowie KO Cezary Tomczyk i Dariusz Rosati.Za kilka miesięcy powstanie w Polsce ogromna firma - monopolista. Obawiamy się o skutki tej fuzji dla kieszeni Polaków. Prezes Orlenu Daniel Obajtek chwali się zyskami spółki, ale te pieniądze pochodzą właśnie prosto z kieszeni Polaków! To zyski naszym kosztem. Decyzje rządu PiS o utrzymywaniu wysokich cen paliw, a także o opłacie paliwowej, oznaczają ukryty podatek, którym obciąża się wszystkich konsumentów w Polsce. Wszyscy płacimy więcej, żeby Orlen mógł pokryć koszty swojej imperialnej, rozbuchanej polityki inwestycyjnej i przejęć - tak można streścić wypowiedź Dariusza Rosatiego w czasie konferencji, nawiązującą do toczącej się już fuzji Orlenu i Lotosu.I wskazywał: tego typu fuzja ze skutkami finansowymi dla wszystkich musi być oparta na rzetelnej analizy ekonomicznej.- Nie mamy zaufania ani do zarządu Orlenu, ani do zarządu Lotosu, dlatego że uważamy, że te decyzje nie mają podstaw merytorycznych, a jedynie polityczne. Dlatego domagamy się wstrzymania tej transakcji. Chcemy, aby ta fuzja została zawieszona - do momentu, gdy zostaną wyjaśnione wszystkie zarzuty pod adresem prezesa Orlenu, a także jak będziemy mieli niezależny audyt, który uzasadni - na podstawie oceny ekonomicznej tych obu firm - podjęcie decyzji o fuzji. Ostrzegamy, że tego typu fuzja może prowadzić do dalszego drenowania kieszeni Polaków i podnoszenia cen paliw - mówił Dariusz Rosati.Poseł Cezary Tomczyk przypomniał aktywa, które mają zmienić właściciela, by Komisja Europejska wydała zgodę na fuzję Orlenu i Lotosu.- Za plecami tej fuzji stoi sprzedaż 15 strategicznych spółek paliwowych Orlenu i Lotosu oraz prawie 400 stacji Lotosu. Te srebra narodowe mogą trafić w ręce obcego kapitału - wyliczał Tomczyk.I pytał, czy rzeczywiście Orlen czy Lotos muszą wyprzedawać te aktywa.- To, co dzieje się na naszych oczach, jest największą niekontrolowaną prywatyzacją - ocenił poseł PO.Do konferencji prasowych planowanych na poniedziałek przez polityków Koalicji Obywatelskiej odniósł się zarówno prezes PKN Orlen, jak Grupa Lotos.Daniel Obajtek we wpisie w serwisie społecznościowym ocenił, że to próba opozycji zablokowania fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos."W brudnej kampanii sprzeciwia się budowie silnego koncernu multienergetycznego. My nie chcemy sprzedać Lotosu Rosjanom" - napisał Obajtek.Również Grupa Lotos odniosła się do serii konferencji w serwisach społecznościowych."Ulica nie jest odpowiednim miejscem do prowadzenia dialogu dotyczącego przyszłości transakcji przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen" - napisało biuro prasowe koncernu, zapraszając opozycyjnych posłów na konferencję prasową, którą zwołał w siedzibie głównej Lotosu.W stanowisku opublikowanym na stronie internetowej koncernu Grupa Lotos podkreśliła, że proces przejęcia kapitałowego Grupy przez PKN Orlen prowadzony jest w sposób transparentny - pod nadzorem właściwego organu antymonopolowego, którym w tym wypadku jest Komisja Europejska."W efekcie tej transakcji powstanie największy w naszym regionie koncern multienergetyczny. To szansa dla obu spółek, aby - dzięki osiągniętym synergiom - dobrze przygotować się na zmiany, jakie dla branży oil&gas niesie transformacja energetyczna. Z niepokojem obserwujemy pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej ataki pod kierunkiem kierownictwa obu spółek, obawiając się, że mają one na celu zablokowanie procesu łączenia" - czytamy na stronach Lotosu.Jak poinformował gdański koncern, transakcja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i poddawana jest wieloaspektowej analizie. Wraz z postępami prac jest ona również komunikowana z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.Przypomnijmy, że proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen zainicjowano w lutym 2018 r. W listopadzie tegoż roku do Komisji Europejskiej trafił wniosek płockiego koncernu o zgodę na koncentrację. W sumie proces zgłaszania i negocjowania szczegółowych warunków trwał w KE ponad dwa lata i zakończył się dopiero 14 lipca. Wówczas unijni urzędnicy wydali warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.Została ona jednak uzależniona od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez płocki koncern. Wśród nich znalazł się wymóg sprzedaży nie tylko 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu i 80 proc. stacji paliwowych tej sieci.Czytaj więcej: Jest zielone światło dla fuzji Orlenu z Lotosem, ale są też warunki Do sprzedaży wskazano także inne spółki - takie jak Lotos Asfalt (czyli dwa zakłady: w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach), Lotos Terminale oraz Lotos Infrastruktura.Czytaj więcej: Cena czempiona. Wielki Orlen powstaje w mozole negocjacji