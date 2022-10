Orlen Aviation planuje budowę składu paliw lotniczych na lotnisku w Modlinie

Orlen Aviation, spółka Grupy Orlen, planuje budowę składu paliw lotniczych na terenie dzierżawionym od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zadanie obejmuje budowę zbiorników na paliwo lotnicze wraz z niezbędna infrastrukturą, w tym rurociągami technologicznymi.

Sład paliw lotniczych na terenie dzierżawionym od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Jak podała w ogłoszeniu spółka, w zakres prac inwestycyjnych wchodzi m.in. budowa czterech zbiorników paliwa lotniczego JET A-1 o pojemności 100 m sześc. każdy oraz jednego zbiornika paliwa lotniczego AVGAS 100LL o pojemności 20 m sześc. Ponadto plan inwestycji przewiduje także budowę stanowisk wydawczych i przyjęciowych do dystrybucji i przyjmowania paliwa lotniczego, a także rurociągów technologicznych.

Zgodnie z opublikowaną dokumentacją postępowania planowane jest również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wody do celów przeciwpożarowych wraz ze zbiornikiem o pojemności 150 m sześc. i pompowni kontenerowej. W ramach zadania ma też powstać sieć kablowa elektroenergetyczna i teletechniczna oraz telewizja dozorowa CCTV. Teren składu paliw lotniczych ma zostać ogrodzony. Powstać ma także droga patrolowa dla Straży Ochrony Lotniska.

Jak zaznaczono w ogłoszeniu Orlen Aviation, podpisanie umowy na zakres prac objętych postepowaniem przewidywane jest nie później niż do końca drugiego kwartału 2023 r., przy czym zakończenie prac projektowych zakładane jest w jak najkrótszym czasie, a preferowany termin zakończenia robót budowlanych to 27 miesięcy. Postępowanie obejmuje też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

PKN Orlen od 2025 r. liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF

Orlen Aviation to podmiot istniejący od 1997 r., w którym PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów. Do kwietnia 2017 r. firma działała pod nazwą Petrolot. Spółka posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych i specjalizuje się w tankowaniu samolotów oraz lotniskowym magazynowaniu paliw. Obecnie świadczy usługi w zakresie tankowania statków powietrznych na 11 krajowych lotniskach komunikacyjnych.

Po zatankowaniu cystern w zakładzie PKN Orlen w Płocku paliwo lotnicze dostarczane jest do Warszawy, by zaopatrzyć Lotnisko Chopina, oraz do Terminala Paliw w Olszanicy, skąd trafia na lotniska Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice i Rzeszów-Jasionka. Z kolei Terminal Paliw w Płocku zaopatruje m.in. lotniska w Modlinie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu.

W lipcu PKN Orlen podał, że dzięki budowanej w zakładzie w Płocku instalacji uwodorniania olejów roślinnych zaoferuje od 2025 r. liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF - Sustainable Aviation Fuel. Instalacja będzie mogła produkować do 300 tys. ton uwodornionego oleju rocznie, co odpowiada ok. 50 proc. paliwa lotniczego produkowanego rocznie przez Grupę Orlen.

Według PKN Orlen paliwo SAF będzie wytwarzane z posmażalniczych olejów spożywczych i jest odpowiednie dla obecnie stosowanych silników odrzutowych - pod względem chemicznym jest zbliżone do konwencjonalnych paliw do silników odrzutowych, może być mieszane z paliwem konwencjonalnym lub dodawane do niego.