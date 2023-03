Orlen będzie dochodzić roszczeń od Rosji. Stanowcza zapowiedź Daniela Obajtka

Daniel Obajtek, prezes Orlenu, zapowiedział w Radiu Zet, że spółka przedstawi swoje roszczenia wobec Rosji w związku ze wstrzymaniem tłoczenia ropy naftowej do Polski rurociągiem Przyjaźń.

Prowadzący audycję Bogdan Rymanowski zapytał Daniela Obajtka o to, czy nie uważa, że popełnił błąd, nie zakręcając kurka z rosyjską ropą.

- Nie mogę zrywać kontraktu, bo płaciłbym za ropę, której nie odebrałem. To są umowy i zerwanie ich bez europejskich sankcji oznaczałoby potężne kary. Narazilibyśmy się na duże odszkodowania, a i tak te pieniądze trafiłyby do Putina - wytłumaczył Obajtek.

Dodał jednocześnie, że jest przeciwko ropie z Rosji, i że Polska ma najlepiej zdywersyfikowane dostawy w swojej historii. Jest to możliwe, ponieważ proces ten uruchomiono długo przez wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

- Zacząłem dywersyfikację od prawie 100 proc. ropy z kierunku rosyjskiego. Zostało 10 proc. - skomentował gość Radia Zet, dodając, że gdyby Orlen zaczął dywersyfikować dostawy ropy w czasie wojny, to nie zdążyłby przeprowadzić tego procesu.

- Trwa on lata. To ma sens, jeśli będą sankcje europejskie, bo wtedy wyrówna się szansę rynków. Nie może być tak, że jeden kraj bierze ropę i płaci za baryłkę o 30 dolarów więcej, a drugi kraj bierze ropę rosyjską i traci o 30 dolarów - powiedział szef Orlenu.

Daniel Obajtek odpowiedział też na pytanie, dlaczego nie chce wpuścić do firmy kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o to, że w Orlenie nie ma środków publicznych. To jest biznes. Spółka jest własnością akcjonariuszy, a nie obywateli. To zasadnicza różnica, podkreślił.

Prezes Orlenu zapowiedział w Radiu Zet pozew wobec Donalda Tuska za nazwanie go „oligarchą Putina”. - Takich słów żaden rozsądny polityk nie powinien używać - skomentował Daniel Obajtek, stwierdzając, że w czasie rządów szefa Platformy Obywatelskiej podpisano z Rosją dwie umowy na dostawy ropy, nie zważając na rosyjskie ataki na Gruzję i Krym.