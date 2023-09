Orlen będzie produkować innowacyjne paliwo. Podpisał ważne porozumienie

Podpisaliśmy porozumienie z Yokogawa Europe o współpracy przy rozwoju technologii produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego - poinformował w piątek prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zaznaczył, że do końca 2030 r. Orlen chce produkować rocznie 70 tys. ton innowacyjnego paliwa.

Paliwa syntetyczne, wykorzystujące przemysłowe emisje dwutlenku węgla i zielony wodór, są kluczowe dla przyszłości całego sektora - powiedział Daniel Obajtek.

Przedsięwzięcie będzie polegać na stworzeniu wirtualnej repliki zakładu produkcyjnego, zwanej "cyfrowym bliźniakiem", która umożliwi zbadanie i wybór najbardziej opłacalnej i zrównoważonej środowiskowo metody syntezy.

Obajtek: paliwa syntetyczne kluczowe dla przyszłości sektora

"Podpisaliśmy ważne porozumienie z Yokogawa Europe o współpracy przy rozwoju technologii produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego" - przekazał w piątkowym wpisie na Twitterze Daniel Obajtek. Jak dodał, "paliwa syntetyczne, wykorzystujące przemysłowe emisje dwutlenku węgla i zielony wodór, są kluczowe dla przyszłości całego sektora".

"Do końca 2030 r. zamierzamy produkować rocznie 70 tys. ton innowacyjnego paliwa, które może być wykorzystywane w obecnie działających silnikach" - zadeklarował prezes Orlenu.

"Przedsięwzięcie będzie polegać na stworzeniu wirtualnej repliki zakładu produkcyjnego, zwanej "cyfrowym bliźniakiem", która umożliwi symulację i optymalizację procesów produkcyjnych, w celu wyboru najbardziej opłacalnej i zrównoważonej środowiskowo metody syntezy. Rozwiązanie to będzie zastosowane w nowej instalacji do produkcji paliw syntetycznych, która powstanie do końca 2030 roku" - podano.

Orlen wyjaśnił, że zrównoważone paliwa syntetyczne powstają w wyniku połączenia wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy, zasilanej energią odnawialną, z cząsteczkami dwutlenku węgla pochodzącymi z różnych procesów przemysłowych - w tym z zakładów wytwarzających biomasę, cementowni, hut stali i zakładów nawozowych.

Orlen: głównym odbiorcą paliw syntetycznych będzie przemysł lotniczy

"Tym samym produkcja paliw syntetycznych może w znaczący sposób ograniczyć przemysłową emisję gazów cieplarnianych" - podkreślił koncern.

Zgodnie z komunikatem "Orlen oczekuje, że głównym odbiorcą paliw syntetycznych będzie przemysł lotniczy".

Yokogawa dostarcza zaawansowane rozwiązania do pomiarów, kontroli i informacji dla klientów z wielu branż, w tym energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej. Założona w Tokio w 1915 roku firma zatrudnia 17,5 tys. osób w globalnej sieci 129 firm w 60 krajach. Yokogawa Europe z siedzibą w Amersfoort w Niderlandach działa od 1982 r. i obecnie zatrudnia 1402 pracowników.