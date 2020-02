Orlen bierze oddech na Litwie

Możejki były jedną z największych zagranicznych inwestycji PKN Orlen. Do dzisiaj część osób uważa, że zbędną. To, co było i jest największą piętą achillesową zakładu, to kwestia dostaw do niego surowca. Dziś, 15 lutego oficjalnie otwarto ponownie 19-kilometrowy odcinek linii kolejowej z Możejek do Renege. Dla Orlenu to szansa na rozwój litewskiej inwestycji.







Linia kolejowa poprawia opłacalność przerobu ropy w Możejkach.

Litewska inwestycja była jedną z największych w historii naszej spółki.

Po 14 latach od zakupu rafinerii droga do jej rozwoju została szeroko otwarta.

Trudne początki na Litwie